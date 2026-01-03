ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर और 51 लाख दहेज नहीं मिलने पर महिला को मारपीट कर घर से निकाला, पति समेत चार पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। फार्च्युनर कार और 51 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज के रूप में नहीं मिलने पर ससुरालवालों ने महिला को पीटकर घर से निकाल दिया। प्रताड़ना से मानसिक तनाव में आई महिला का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत चार आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

क्षेत्र के ग्राम हबीबपुर निवासी बाबू राम ने बेटी निशु की शादी छह दिसंबर 2024 को नोएडा के सेक्टर-39 अंतर्गत ग्राम अगाहपुर निवासी सिद्धार्थ के साथ की थी। बाबू राम ने शादी के समय दान दहेज के लिए तय सभी शर्ताें को पूरा करते हुए करीब 1.50 करोड़ रुपए खर्च किए थे।

बेटी को समझाकर कराया शांत परेशान पीड़िता ने पिता को आपबीती बताई तो सामाजिक मान मर्यादा को देखते हुए उन्होंने बेटी को समझा बुझाकर शांत कर दिया। मामला थाने तक पहुंचा, वहां पति आदि ने गलती मानी और समझौता कर लिया। बाद में फिर से प्रताड़ित करने लगे।