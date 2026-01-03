जिम्स में अब भारतीय मरीजों के डेटा से तैयार करेंगे हेल्थ सॉल्यूशन, विकसित किया जा सकेगा AI बेस्ड इलाज

अर्पित त्रिपाठी, ग्रेटर नोएडा। भारतीय मरीजों के कारगर उपचार के लिए उनके डेटा से AI आधारित नवाचार तैयार किए जाएंगे। अभी तक विकसित देशों के स्वास्थ्य संबंधी शोध का ज्यादातर उपयोग होता है, जिससे उपचार पद्धति ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिम्स में शुक्रवार को AI क्लीनिक की शुरुआत की गई।

अस्पतालों का डेटा भी कराएगा उपलब्ध इस क्लीनिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नवाचारों को अस्पतालों का डेटा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका अध्ययन कर बेहतर उपचार सुविधाओं को विकसित किया जा सकेगा। देश में अभी ऐसी कोई नीति नहीं है कि सरकारी अस्पताल अपना डेटा स्टार्टअप्स के साथ साझा कर सकें, लेकिन इस क्लीनिक से जुड़कर एम्स और जिम्स जैसे अस्पताल डेटा उपलब्ध करा सकेंगे।

आईआईटी, एनआईटी समेत प्राइवेट काॅलेज भी क्लीनिक से जुड़कर अपनी तकनीकी दक्षता के जरिये नवाचारों को विकसित करने में मदद करेंगे। माॅनिटरिंग कमेटी और AI विशेषज्ञ आवेदन करने वाले नवाचारों पर मंथन करेंगे और व्यावहारिक होने पर ही डेटा साझा किया जाएगा।

जिम्स के सभागार में एआइ क्लीनिक के शुभारंभ के मौके पर उपस्थित निदेशक ब्रिगेडियर डा. राकेश गुप्ता व इंक्यूबेशन सेंटर के सीईओ डा. राहुल कुमार सिंह। जागरण सटीक इलाज देने में बनेगा सहायक भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एडिशनल डायरेक्टर जनरल आफ हेल्थ सर्विसेज डाॅ. सुजाता चौधरी ने क्लीनिक का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इंक्यूबेशन सेंटर के सीईओ डाॅ. राहुल कुमार सिंह ने बताया कि AI क्लीनिक में जो डेटा स्टार्टअप्स को उपलब्ध होगा, वह देश का अपना होगा। डेटा में मरीज की जेनेटिक हिस्ट्री, बीमारी का कल्चर या पैटर्न आदि का अध्ययन किया जाएगा, जिससे सटीक इलाज उपलब्ध हो सकेंगी।