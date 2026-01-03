यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: आखिर कहां गए पार्वती और भोलू , 19 की हुई थी मौत; 100 से ज्यादा थे घायल
यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में डीएनए मैपिंग से शवों की पहचान कर स्वजनों को सौंप दिया गया था। अब दो और परिवारों ने अपने लापता सदस्यों, पार्वती ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को बलदेव थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर एक नया और पेचीदा मामला सामने आया है। हादसे में जलने के कारण मृत हुए लोगों की पहचान डीएनए मैपिंग के जरिए कर उनके शव स्वजन को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब दो और परिवारों ने अपनों को खोने का दावा किया है।
शव गृह में अब कोई भी शव शेष नहीं है, जबकि दो संभावित मृतकों के स्वजन ने पहचान के लिए डीएनए सैंपल दिए हैं। इन संभावित मृतकों की पहचान पार्वती निवासी नोएडा और भोलू निवासी धौलपुर के रूप में बताई गई है।
शव न होने और दावेदारों के सामने आने से उत्पन्न हुई इस असमंजस की स्थिति के समाधान के लिए डीएम सीपी सिंह ने एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी में डिप्टी कलेक्टर आदेश कुमार, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी महावन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व एआरटीओ प्रवर्तन राजेश राजपूत शामिल हैं।
बता दें इस भीषण हादसे में 19 लोगों की मृत्यु हुई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। सात बसें और चार कारें जलकर राख हो गई थीं। डीएम सीपी सिंह ने कमेटी को मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों की संख्या और दावों में अंतर क्यों आ रहा है, जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट मांगी गई है।
