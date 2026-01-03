यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: आखिर कहां गए पार्वती और भोलू , 19 की हुई थी मौत; 100 से ज्यादा थे घायल

जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को बलदेव थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर एक नया और पेचीदा मामला सामने आया है। हादसे में जलने के कारण मृत हुए लोगों की पहचान डीएनए मैपिंग के जरिए कर उनके शव स्वजन को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब दो और परिवारों ने अपनों को खोने का दावा किया है।

शव गृह में अब कोई भी शव शेष नहीं है, जबकि दो संभावित मृतकों के स्वजन ने पहचान के लिए डीएनए सैंपल दिए हैं। इन संभावित मृतकों की पहचान पार्वती निवासी नोएडा और भोलू निवासी धौलपुर के रूप में बताई गई है।

शव न होने और दावेदारों के सामने आने से उत्पन्न हुई इस असमंजस की स्थिति के समाधान के लिए डीएम सीपी सिंह ने एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी में डिप्टी कलेक्टर आदेश कुमार, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी महावन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व एआरटीओ प्रवर्तन राजेश राजपूत शामिल हैं।