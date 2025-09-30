Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला ने इलाज के नाम पर बुलाकर उतरवाए सरकारी कर्मचारी के कपड़े, वीडियो बनाकर मांगे 20 लाख और फिर...

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:01 PM (IST)

    Muzzaffarnagar News मुजफ्फरनगर में मेरठ के शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी को इलाज के बहाने बुलाकर बंधक बनाया गया। एक झोलाछाप महिला ने मारपीट की और कपड़े उतरवाकर वीडियो बना लिया। 20 लाख रुपये की मांग की गई और एटीएम से पैसे निकलवाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    इलाज के लिए बुलाकर उतरवाए कपड़े, वीडियो बनाकर मांगे 20 लाख (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शिक्षा विभाग में कार्यरत मेरठ निवासी कर्मचारी के साथ मुजफ्फरनगर में ठगी और ब्लैकमेलिंग की गई। झोलाछाप महिला ने इलाज के नाम पर बुलाकर उनकी पिटाई की और बंधक बनाकर कपड़े उतरवाए।

    मेरठ के जागृति विहार निवासी दीपक शर्मा शिक्षा विभाग में कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बाएं हाथ की अंगुलियां ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही थीं। उसके साथी कर्मचारी तृशपाल ने मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा पर झोलाछाप सीमा का नंबर दिया। फोन पर बात कर सीमा ने उसे कहा कि वह उसके हाथ को पूरी तरह ठीक कर देगी, लेकिन इसके लिए मुजफ्फरनगर उसके क्लीनिक पर आना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि वह 28 सितंबर को सुबह आठ बजे मुजफ्फरनगर पहुंचा, लेकिन सीमा ने उसे क्लीनिक पर बुलाने के बजाय सीधा अपने मकान पर बुला लिया। रामपुर तिराहा के निकट ही मकान के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया, जिसे सीमा ने अपना पति बताया, लेकिन उसका नाम रियासत है।

    उसने आते ही उसकी पिटाई शुरू कर दी और रुपये मांगने लगा। फिर कमरे में बंद कर उसे बंधक बना लिया। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति आया, जिसे सीमा और रियासत वकील साहब कहकर बुला रहे थे। उन्होंने 20 लाख रुपये की डिमांड की। जब उसने मना किया तो उसके कपड़े उतरवा दिए और वीडियो बना लिया।

    सीमा ने धमकी दी कि अगर रुपये नहीं देगा तो वह वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर देगी। इसी के साथ उसका एटीएम लेकर उसमें से 10 हजार रुपये निकाल लिए। छपार थाना पुलिस ने सीमा, रियासत और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    यह भी पढ़ें- पहले नौकरी का झांसा देने वाले और बाद में ड्राईवर ने किया युवती से दुष्कर्म, गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पकड़े कान

    थानाध्यक्ष मोहित सहरावत का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया जाएगा।