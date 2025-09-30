Language
    पहले नौकरी का झांसा देने वाले और बाद में ड्राईवर ने किया युवती से दुष्कर्म, गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पकड़े कान

    By Pradeepmittal Mittal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:50 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी पुत्री के अपहरण की जानकारी पुलिस को दी थी। पुलिस ने छानबीन के बाद रविवार को दिल्ली के कमला नगर से युवती को बरामद कर लिया। पूछताछ में युवती ने बताया कि बागपत निवासी मुस्लिम युवक ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोनी बुलाया था।

    मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में कान पकड़ते आरोपित। सौ. पुलिस

    संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। नौकरी दिलाने के नाम पर अगवा की गई युवती के साथ दरिंदगी हुई। एक आरोपित युवक ने गाजियाबाद के लोनी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसको दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। यहां से टैक्सी चालक ने भी मदद करने के नाम पर युवती को अपने कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म किया। फुगाना थाना पुलिस ने युवती को बरामद कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आने पर आरोपित कान पकड़ कर रोने लगे और दया की भीख मांगते हुए अपने किए पर पछतावा करने लगे।

    फुगाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने गत 23 सितंबर को अपनी 18 वर्षीय पुत्री का बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने की सूचना पुलिस को दी थी। एसएसपी के आदेश पर मामले को लेकर फुगाना थाना पुलिस और एंटी रोमियो स्क्वायड की संयुक्त टीम का गठन किया गया।

    पुलिस ने छानबीन कर रविवार को दबिश देकर दिल्ली के कमला नगर से अपहृत युवती को बरामद कर लिया। पूछताछ में युवती ने बताया कि 20 वर्षीय समीर पुत्र युसूफ निवासी गांव दाहा, जिला बागपत उससे काफी समय से फोन पर बात करता था और नौकरी लगवाने का झांसा देकर 23 सितंबर को उसे लोनी ले गया था। लोनी में एक कमरे पर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया।

    रेलवे स्टेशन पर युवती को आलोक कुमार मिश्रा पुत्र चंद्रशेखर निवासी रोहिणी दिल्ली मिला। वह मदद करने के बहाने से उसको अपनी टैक्सी से अपने कमरे पर ले गया। यहां उसने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया। फुगाना थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सोमवार को दोनों आरोपितों समीर और आलोक कुमार मिश्रा को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि युवती को मेडिकल और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के लिए जिला मुख्यालय भिजवाया गया है।