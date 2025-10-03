आइ लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर मुंबई से युवक ने वायरल किया भड़काऊ वीडियो, यूपी के इस जिले में दर्ज हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। बरेली में उपद्रव के बाद कुछ लोग सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। आइ लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर ऐसी ही कोशिश बुढ़ाना के युवक ने की है, जो मुंबई में रहता है। उसने भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इसमें भड़काऊ बातें कही गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुढ़ाना कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक नंदकिशोर कौशिक ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। उसमें बताया कि गुरुवार को जब वह पुलिस टीम के साथ गश्त करते हुए बुढ़ाना में नदी रोड मंदिर पर पहुंचे तो लोग एक वीडियो को देख रहे थे। वीडियो को देखकर लोगों में काफी गुस्सा व रोष बना हुआ था। क्योंकि वीडियो में एक युवक गर्दन कटाने और काटने जैसी बातें कर रहा था। यह वीडियो बुढ़ाना कस्बा के लुहसाना रोड मुहल्ला सफीपुर पट्टी निवासी नदीम पुत्र शमशाद का बताया गया है। स्थानीय लोगों ने वीडियो में उसका चेहरा देख और आवाज सुनकर पहचान की। आरोप है कि नदीम ने भड़काऊ वीडियो प्रसारित कर बुढ़ाना व आसपास का माहौल खराब करने का प्रयास किया है।