सास को बहू की यह आदत नहीं थी पसंद, सबक सिखाने को सड़क पर लुटवा दिए उसके जेवर, पुलिस ने पकड़े लुटेरे तो खुली पोल

Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में सास ने अपनी बहू से लूट की साजिश रची क्योंकि उसे बहू का जिम जाना और जेवर पहनना पसंद नहीं था। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया है। लूटी हुई सोने की बाली व बाइक बरामद की है। पुलिस ने सास के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। कहते हैं कि घर की लड़ाई बाहर निकल जाए तो रिश्तों की नींव हिल जाती है। पुरकाजी थाना क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां एक सास ने अपनी ही पुत्रवधू से लूट की साजिश रच डाली। सास को पुत्रवधू का जिम जाना और अधिक जेवरात पहनना पसंद नहीं था। इसी नाराजगी में उसने पुत्र वधू को सबक सिखाने के लिए लूट करा दी। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया है। आरोपित और पीड़िता मंगलौर जिला हरिद्वार के रहने वाले हैं।

सोमवार को एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता कर महिला से लूट का राजफाश किया। पूजा पत्नी गोपाल निवासी विद्युत पावर हाउस क्वार्टर मोहम्मदरपुर जट मंगलौर हरिद्वार ने पुरकाजी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें बताया कि रविवार की सुबह लगभग साढ़े नौ बजे वह वीर सिंह निवासी बुढ़पुर जट थाना मंगलौर हरिद्वार की ई-रिक्शा में बैठकर पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव नूरनगर में एक हकीम के पास जा रही थी।

जैसे ही वह गांव नूरनगर में रजवाहा की पटरी पर पहुंची तो बाइक सवार दो युवकों ने ई-रिक्शा रुकवा कर उसे धमकाते हुए सोने के तीन जोड़ी बाली और लोकेट लूट लिया। पीड़िता ने लूट कराने के लिए ई-रिक्शा चालक वंश पर शक जताया था।

सोमवार को दोपहर लगभग 12 बजे पुरकाजी थाना पुलिस ने आरोपित वंश निवासी ग्राम मंडावली थाना मंगलौर, अंकुर कुमार उर्फ काशी निवासी ग्राम मोहम्मदपुर जट थाना मंगलौर और वीर सिंह निवासी बुढ़पुर जट थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड को गंगनहर पटरी पुरकाजी मंगलौर बार्डर से गिरफ्तार कर लिया।

जबकि इनका साथी रजत उर्फ रघु निवासी ऊंचा गांव थाना देवबंद जनपद सहारनपुर अभी फरार है। वहीं, एसएसपी ने पुरकाजी थाना पुलिस को आदेश दिए कि लूट की साजिश रचने वाली सास रेखा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ऐसे में अब रेखा को भी आरोपित बनाया जाएगा। आरोपितों के कब्जे से तीन जोड़ी सोने की बाली और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की। एसएसपी ने सहरानीय कार्य के लिए थाना पुरकाजी पुलिस को 10 हजार रुपये इनाम की घोषणा की। जबकि आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली महिला उपनिरीक्षक निशा और हेड कांस्टेबल स्वाति को नगद पुरस्कार दिया।