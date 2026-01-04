Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    GJU Exams 2026:  12 जनवरी से शुरू होंगी गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, जानें कब आएगा विस्तृत शेड्यूल

    By Tej Prakash Saini Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:52 AM (IST)

    गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 12 जनवरी से शुरू होंगी। पहले 7 जनवरी से योजना थी, लेकिन 8 हजार छात्रों के परीक्षा फॉर्म छूटने के कारण तिथि बढ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं को लेकर विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम तैयार करने में जुट गया है। पहले सात जनवरी से परीक्षाएं कराने की योजना थी। लेकिन, 28 दिसंबर तक परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि तक मंडल के करीब आठ हजार छात्रों के परीक्षा फार्म भरने से रह गए थे। जिससे इन छात्रों को परीक्षा फार्म भरने के लिए मौका दिया गया।

    अब सभी के परीक्षा फार्म भर चुके हैं। जिससे स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 जनवरी से कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा कार्यक्रम पांच या छह जनवरी को जारी किया जाएगा। गुरु जंभेश्वर की ओर से प्रश्न पत्र भी परीक्षा समिति से जुड़े सदस्यों के माध्यम से तैयार हो चुके हैं।

    विश्वविद्यालय प्रशासन की परीक्षाएं एक महीने के भीतर समाप्त करने की भी योजना है। जिससे दूसरे सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करने का समय मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रणाली के तहत पढ़ाई जारी रखने पर विश्वविद्यालय जोर दे रहा है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षाओं में सेमेस्टर परीक्षाएं डेढ़ से दो महीने के भीतर होती आई हैं।

    इससे अगले सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता। मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कालेज के 25 छात्रों के परीक्षा फार्म भी नहीं भरे गए थे। जिससे विश्वविद्यालय पहुंचकर अपनी समस्या छात्रों ने बताई थी। इसमें कालेज की गलती से प्रवेश के समय ही सीट लाक नहीं हो पाई थी। जिससे उनका परीक्षा फार्म भरते समय नामाकंन संख्या शो नहीं हो रही थी।

    बिना नामांकन संख्या के परीक्षा फार्म नहीं भरा जा सकता। जिससे छात्रों की समस्या को देखते हुए दिल्ली समर्थ पोर्टल टीम से विश्वविद्यालय प्रशासन ने बात की तो करेक्शन विंडो खोलकर छूटे हुए छात्रों के परीक्षा फार्म भरवाए गए हैं।

     

    12 जनवरी से परीक्षाएं होंगी और पांच या छह जनवरी को परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार हो चुके हैं।

    - प्रो.सचिन माहेश्वरी, कुलपति, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय



    यह भी पढ़ें- Good Bye 2025: मुरादाबाद को मिलीं 10 बड़ी सौगातें, लेकिन एक 'अधूरी हसरत' अब भी बाकी!


    यह भी पढ़ें- अलविदा 2025: दावों और हकीकत के बीच फंसा रहा मुरादाबाद का विकास, MDA की रिकॉर्ड कमाई के बावजूद जनता को अब भी है 'हाउसिंग स्कीम' का इंतजार