GJU Exams 2026:  12 जनवरी से शुरू होंगी गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, जानें कब आएगा विस्तृत शेड्यूल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं को लेकर विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम तैयार करने में जुट गया है। पहले सात जनवरी से परीक्षाएं कराने की योजना थी। लेकिन, 28 दिसंबर तक परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि तक मंडल के करीब आठ हजार छात्रों के परीक्षा फार्म भरने से रह गए थे। जिससे इन छात्रों को परीक्षा फार्म भरने के लिए मौका दिया गया।

अब सभी के परीक्षा फार्म भर चुके हैं। जिससे स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 जनवरी से कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा कार्यक्रम पांच या छह जनवरी को जारी किया जाएगा। गुरु जंभेश्वर की ओर से प्रश्न पत्र भी परीक्षा समिति से जुड़े सदस्यों के माध्यम से तैयार हो चुके हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन की परीक्षाएं एक महीने के भीतर समाप्त करने की भी योजना है। जिससे दूसरे सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करने का समय मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रणाली के तहत पढ़ाई जारी रखने पर विश्वविद्यालय जोर दे रहा है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षाओं में सेमेस्टर परीक्षाएं डेढ़ से दो महीने के भीतर होती आई हैं।

इससे अगले सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता। मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कालेज के 25 छात्रों के परीक्षा फार्म भी नहीं भरे गए थे। जिससे विश्वविद्यालय पहुंचकर अपनी समस्या छात्रों ने बताई थी। इसमें कालेज की गलती से प्रवेश के समय ही सीट लाक नहीं हो पाई थी। जिससे उनका परीक्षा फार्म भरते समय नामाकंन संख्या शो नहीं हो रही थी।