Good Bye 2025: मुरादाबाद को मिलीं 10 बड़ी सौगातें, लेकिन एक 'अधूरी हसरत' अब भी बाकी!
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। वर्ष 2025 मुरादाबाद शहर के लिए विकास के लिहाज से खास रहा। नगर निगम के माध्यम से शहर में ऐसे कई प्रोजेक्ट पूरे हुए, जिन्होंने न सिर्फ शहरी स्वरूप बदला, बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पहचान को भी मजबूती दी। वहीं कई ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिनके नए साल में पूरे होने की उम्मीद है। मल्टी स्टोरी पार्किंग का मुद्दा 2025 में भी अधूरा रहा।
शहर में पार्किंग की समस्या गंभीर बनी हुई है। बुध बाजार जैसे इलाकों में सड़क पर खड़ी कारों के कारण जाम की स्थिति बनती है, जबकि यह सड़क स्मार्ट रोड नेटवर्क के तहत बनाई गई है। कटघर थाना के पास पुराने ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन से जमीन हस्तांतरित नहीं हो सकी है। ऐसे में 2026 में भी मल्टी स्टोरी पार्किंग मिलना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है।
2025 में शहर को यह मिला
2025 में नगर निगम ने कई बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारा। संविधान वाटिका, स्पंदन सरोवर, 5डी मोशन, भूलभुलैया, अमृत सरोवर विज्ञान पथ, साहित्य पथ, संस्कृति पथ और विरासत पथ जैसे प्रोजेक्ट्स से शहर को नई पहचान मिली। दिल्ली रोड पर ग्रीन बेल्ट, विभिन्न थीम आधारित पथ और दीवारों पर उकेरी गई ऐतिहासिक व सांस्कृतिक चित्रावलियां शहर की पहचान बन गईं।
मिसाइल मैन डा. एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा और चंद्रयान मिशन से जुड़ी तस्वीरें नई पीढ़ी को विज्ञान और नवाचार की ओर प्रेरित कर रही हैं। आवास विकास कालोनी में बनी संविधान वाटिका लोकतांत्रिक मूल्यों की जीवंत पाठशाला बन चुकी है।
आवास विकास फेस-दो में बना स्पंदन सरोवर जल, प्रकाश और ध्वनि के संयोजन से धार्मिक दृश्यों का जीवंत प्रदर्शन करता है। कांठ रोड पर प्रेम नगर के पास दांडी मार्च थीम स्थल ने स्वच्छता और सत्याग्रह का संदेश दिया है। लोकोशेड पुल के नीचे विकसित अमृत सरोवर अब छठ पूजा का ऐतिहासिक स्थल बन चुका है।
2026 से यह उम्मीदें
- युद्ध स्मारक जनता के लिए खोला जाना
- सीनियर केयर सेंटर
- वर्किंग वूमेन हास्टल
- श्रीराम वाटिका
- नाना देशमुख अमृत सरोवर
- इंपीरियल तिराहा पर फुट ओवर ब्रिज
- सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट
वर्ष 2025 में नगर निगम ने शहर को नई पहचान देने वाले कई प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। हमारा प्रयास है कि 2026 में भी विकास की यह गति बनी रहे। पार्किंग जैसी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही जमीन का मामला सुलझेगा, मल्टी स्टोरी पार्किंग पर काम आगे बढ़ाया जाएगा।
- दिव्यांशु पटेल, नगर आयुक्त
