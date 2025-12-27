Good Bye 2025: मुरादाबाद को मिलीं 10 बड़ी सौगातें, लेकिन एक 'अधूरी हसरत' अब भी बाकी!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। वर्ष 2025 मुरादाबाद शहर के लिए विकास के लिहाज से खास रहा। नगर निगम के माध्यम से शहर में ऐसे कई प्रोजेक्ट पूरे हुए, जिन्होंने न सिर्फ शहरी स्वरूप बदला, बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पहचान को भी मजबूती दी। वहीं कई ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिनके नए साल में पूरे होने की उम्मीद है। मल्टी स्टोरी पार्किंग का मुद्दा 2025 में भी अधूरा रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर में पार्किंग की समस्या गंभीर बनी हुई है। बुध बाजार जैसे इलाकों में सड़क पर खड़ी कारों के कारण जाम की स्थिति बनती है, जबकि यह सड़क स्मार्ट रोड नेटवर्क के तहत बनाई गई है। कटघर थाना के पास पुराने ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पर मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन से जमीन हस्तांतरित नहीं हो सकी है। ऐसे में 2026 में भी मल्टी स्टोरी पार्किंग मिलना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है।

2025 में शहर को यह मिला 2025 में नगर निगम ने कई बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारा। संविधान वाटिका, स्पंदन सरोवर, 5डी मोशन, भूलभुलैया, अमृत सरोवर विज्ञान पथ, साहित्य पथ, संस्कृति पथ और विरासत पथ जैसे प्रोजेक्ट्स से शहर को नई पहचान मिली। दिल्ली रोड पर ग्रीन बेल्ट, विभिन्न थीम आधारित पथ और दीवारों पर उकेरी गई ऐतिहासिक व सांस्कृतिक चित्रावलियां शहर की पहचान बन गईं।

मिसाइल मैन डा. एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा और चंद्रयान मिशन से जुड़ी तस्वीरें नई पीढ़ी को विज्ञान और नवाचार की ओर प्रेरित कर रही हैं। आवास विकास कालोनी में बनी संविधान वाटिका लोकतांत्रिक मूल्यों की जीवंत पाठशाला बन चुकी है।