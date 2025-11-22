जीएसटी चोरी : ठेकेदार, फर्म संचालक और बिचौलिए रडार पर; फर्जी बिलिंग सिंडिकेट के तार कई जनपदों में

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दो हजार करोड़ रुपये के टर्नओवर पर करीब 370 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। शुरुआती जांच में बरेली, संभल, रामपुर, धामपुर और मुरादाबाद के कई ठेकेदारों के नाम सामने आए हैं। इनमें से धामपुर के एक ठेकेदार द्वारा 1.5 लाख रुपये जमा कराए जाने से यह भी साफ हो गया है कि जाल सिर्फ फर्जी फर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्तर पर गड़बड़ियां सामने आने वाली हैं।

जांच में फर्जी खरीद और बिक्री के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) पास किए जाने की पुष्टि हो चुकी है। टीम यह पता लगा रही है कि किन-किन ठेकेदारों द्वारा बिलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके लेनदेन को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया और किस तरह ई-वेबिल के जरिये काल्पनिक माल परिवहन दिखाकर जीएसटी का चूना लगाया। अधिकारियों के अनुसार, जांच बढ़ने से कई ठेकेदार और पकड़ में आएंगे, क्योंकि फर्जी बिलिंग सिंडिकेट के तार कई जनपदों से जुड़े मिले हैं।

अपर आयुक्त ग्रेड टू एसआइबी आरए सेठ के अनुसार, कई फर्म के ई-वेबिल जनरेट किए जाने के पैटर्न की पड़ताल शुरू कर दी है। यह भी तथ्य सामने आए हैं कि कुछ मामलों में फर्म के मालिक या संचालक की जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के आइपी एड्रेस से ई-वेबिल जारी हुए हैं। यह जांच का बड़ा बिंदु बन चुका है, क्योंकि ऐसा तभी संभव है जब फर्मों का पूरा डिजिटल नियंत्रण किसी तीसरे के पास हो।

अब एसआइबी एक-एक ई-वेबिल के सोर्स तक जाकर यह पता लगा रही है कि नेटवर्क किस तरह संचालित किया गया और इसमें किस-किसकी भूमिका है। राज्यकर विभाग की खंडवार इकाइयों ने मुरादाबाद शहर में स्थानीय फर्म का भौतिक सत्यापन भी शुरू कर दिया। टीमें पुराने शहर के उन मुहल्लों में पहुंच रही हैं, जहां बड़ी संख्या में फर्म पंजीकृत हैं।

इसमें खासकर सेंट्रल जीएसटी में पंजीकृत फर्म को चेक किया जा रहा है, क्योंकि कई फर्म ने पंजीयन के बाद से लगातार ई-वेबिल जारी किए हैं, लेकिन मौके पर उनके न तो कार्यालय हैं, न ही गोदाम। जांच टीमें फर्म के दस्तावेज, किरायानामा, बिजली बिल, गोदाम का वजूद, स्टाक और स्थानीय गवाहों से पूछताछ जैसे पहलुओं की पुष्टि कर रही हैं। अगर सत्यापन में फर्म या गोदाम नहीं मिलता है, तो ऐसी फर्म का पंजीयन रद्द कराया जाएगा।