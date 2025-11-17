मुरादाबाद में लकड़ी व्यापार में 8.60 करोड़ की जीएसटी चोरी, एक मोबाइल नंबर पर पंजीकृत मिलीं 12 फर्जी फर्में

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। राज्यकर विभाग की सचल दल इकाई ने लकड़ी के व्यापार में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) चोरी का खेल पकड़ा है। जांच में सीतापुर की फर्म जारा इंटरप्राइजेज के मोबाइल नंबर पर 12 अलग-अलग फर्में पंजीकृत मिलीं, जबकि कारोबारी ढांचा संदिग्ध है। विभाग ने 67 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर 8.60 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी है।

पूरा नेटवर्क सीजीएसटी में पंजीकृत फर्मों के माध्यम से चलाया जा रहा था। कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब राज्यकर की सचल दल इकाई ने लकड़ी से भरे तीन ट्रकों को पकड़ा। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में पता चला कि यह माल सीतापुर की जारा इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदा गया था। पोर्टल पर रिकार्ड चेक करने पर पता चला कि जारा इंटरप्राइजेज ने लकड़ी सीतापुर की ही दो अन्य फर्मों से खरीदा है।

राज्यकर टीम ने जब खरीद श्रृंखला को और खंगाला तो सामने आया कि सीतापुर की ये फर्में गोरखपुर की एक फर्म से खरीदारी दिखा रही थीं, जबकि वहां भी लकड़ी का वास्तविक व्यापार नकद या न के बराबर मिला। इस तरह तीन जिलों में फैला फर्जी बिलिंग और बोगस आइटीसी का जाल सामने आया, जिसमें सिर्फ कागजों पर खरीद-बिक्री दिखाकर करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की जा रही थी।

चौंकाने वाली बात यह है कि जिस मोबाइल नंबर से जारा इंटरप्राइजेज पंजीकृत थी, उसी नंबर से कुल 12 फर्मों का पंजीकरण है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह पैटर्न आमतौर पर बोगस फर्में तैयार करने, फर्जी इनवाइस जारी करने और आइटीसी पास कराने को इस्तेमाल करते है। कई फर्मों के पते, दस्तावेज और स्वामित्व विवरण में भी विसंगतियां मिली हैं। जिन फर्मों के नाम पर करोड़ों रुपये की खरीद-बिक्री दिखाइ गइ है, उनके पास न तो पर्याप्त गोदाम हैं, न मशीनरी, न मजदूर और न ही कारोबार के हिसाब से आवश्यक बैंक लेनदेन।