शारदीय नवरात्र के पहले दिन मीरजापुर के विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर क्षेत्र पूरे दिन भक्ति और जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने लंबी कतारें लगाईं जिन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने गेट नंबर 2 से व्यवस्थित प्रवेश दिया। पुलिस बल और स्वयंसेवकों ने भीड़ प्रबंधन में सहयोग किया।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर (व‍िन्ध्याचल)। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज मां व‍िन्ध्यवासिनी के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। तड़के से ही भक्तों ने मंदिर परिसर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पूरे दिन मंदिर क्षेत्र भक्ति, आस्था और जयकारों से गूंजता रहा।

झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने मंदिर से लेकर थाना कोतवाली रोड तक लंबी कतारें लगाईं। सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने लाइन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की व्यवस्था की। न्यू बीआईपी रोड पर स्थित गेट नंबर 2 से श्रद्धालुओं को 5-5 की संख्या में अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। यह व्यवस्था प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन को व्यवस्थित रखने के लिए की गई थी।