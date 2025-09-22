नवरात्र के पहले दिन विंध्यवासिनी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, दूर तक लगी भक्तों की कतार
शारदीय नवरात्र के पहले दिन मीरजापुर के विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर क्षेत्र पूरे दिन भक्ति और जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने लंबी कतारें लगाईं जिन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने गेट नंबर 2 से व्यवस्थित प्रवेश दिया। पुलिस बल और स्वयंसेवकों ने भीड़ प्रबंधन में सहयोग किया।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर (विन्ध्याचल)। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज मां विन्ध्यवासिनी के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। तड़के से ही भक्तों ने मंदिर परिसर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पूरे दिन मंदिर क्षेत्र भक्ति, आस्था और जयकारों से गूंजता रहा।
झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने मंदिर से लेकर थाना कोतवाली रोड तक लंबी कतारें लगाईं। सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने लाइन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की व्यवस्था की। न्यू बीआईपी रोड पर स्थित गेट नंबर 2 से श्रद्धालुओं को 5-5 की संख्या में अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। यह व्यवस्था प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन को व्यवस्थित रखने के लिए की गई थी।
गेट नंबर 2 पर दर्शन के लिए दो प्रमुख लाइनें बनी थीं। एक पक्का घाट की ओर से और दूसरी जयपुरिया गली से होकर आती थी। इन मार्गों से होते हुए श्रद्धालुओं ने गर्भगृह में पहुंचकर मां विन्ध्यवासिनी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की।
प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, स्वयंसेवकों और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पानी, स्वास्थ्य सहायता और मार्गदर्शन के केंद्र भी स्थापित किए गए थे।
भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। मां के पहले दर्शन के लिए दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मां के चरणों में हाजिरी लगाकर उन्होंने स्वयं को धन्य महसूस किया।
इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां विन्ध्यवासिनी के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन किया। मंदिर परिसर में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नवरात्रि का पर्व श्रद्धालुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
इस प्रकार, नवरात्र के पहले दिन मां विन्ध्यवासिनी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि आस्था और भक्ति के इस पर्व में श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। प्रशासन और पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था ने इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।इस नवरात्रि में मां विन्ध्यवासिनी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का यह उत्सव सभी के लिए प्रेरणादायक बना रहेगा।
