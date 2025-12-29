Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 29 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    Top News from Meerut and surrounding districts: आज शाम तक मेरठ और आसपास के जिलों में कई समाचार सुखिर्यों में हैं। इनमें मुजफ्फरनगर में मकान में आग लगन ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं।

    कोहरे में ट्रैक्टर न दिखने पर बाइक सवार युवक टकराया, मौत

    मुजफ्फरनगर: कोहरे व ठंड की भयंकर मार से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पारा निरंतर गिर रहा है। रात के साथ दिन में कोहरे की मोटी चादर तनी रहने से ठिठुरन व गलन बढ़ी है तथा सुबह के समय दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई थी। वाहन हैड लाइट जलाकर रेंग रहे है। मुजफ्फरनगर में तितावी थाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा मार्ग पर कोहरे में ट्रैक्टर न दिखने पर सामने से बाइक सवार युवक टकराया, उसकी मौत हो गई। शामली में घने कोहरे के चलते हाईवे से खेत में उतरी एक गाड़ी, हादसा टला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग की मौत

    मेरठ : दिल्ली रेलवे लाइन पर मोहकमपुर फाटक के पास ट्रेन से 80 वर्षीय जाहिद की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। जाहिद निवासी सोहराबगेट राजस्थान में भीख मांगता था। वह वापस अपने घर आ रहा था। टीपीनगर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी बुजुर्ग के स्वजन को दी। इसके बाद शव को मर्चरी भेज दिया।

    मुस्लिम नाम बताकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया, वीडियो दिखाकर कर रहा ब्लैकमेल

    मेरठ : सदर बाजार थाना क्षेत्र निवासी एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक पर मुस्लिम नाम बताकर प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का आरोप लगाया। आरोप है कि युवक अब वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

    मुजफ्फरनगर: मकान में लगी भीषण आग, फटे गैस सिलिंडर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

    मुजफ्फरनगर : नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित वसुंधरा रेजीडेंसी फेज थ्री स्थित एक मकान में भीषण आग लग गई। मकान में रखे गैस सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गए। किराये पर रह रहे शामली निवासी मां और उनके दो बेटों की मौत हो गई, एक व्यक्ति बचाव कार्य के दौरान झुलस गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि मकान में पहले आग लगी, उसके बाद सिलिंडरों के फटने की आवाज आई। मकान में दो सिलेंडर फटे हैं। मृतकों में सुशीला पत्नी राममोहन, अमित गौड़ पुत्र राममोहन, और नितिन पुत्र राममोहन हैं। अमित सहारनपुर की देवबंद तहसील में कानूनगो थे। यह परिवार मूल रूप से जिला शामली के बड़ा बाजार निवासी था।

    यह भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर: मकान में लगी भीषण आग, तेज धमाकों के साथ फटे दो सिलिंडर; तीन लोगों की मौत

    प्रेमिका के घर में पहुंचा प्रेमी पकड़ा, प्रेमिका ने किया आत्महत्या का प्रयास

    बुलंदशहर: स्याना कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला में एक युवक प्रेमिका के घर पहुंच गया। प्रेमिका के स्वजन ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद युवती के स्वजन ने निकाह करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। निकाह से इनकार सुनकर युवती ने आत्महत्या करने के इरादे से नींद की गोलियां खा ली। पुलिस ने आरोपित प्रेमी को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है।

    यह भी पढ़ें- एक साल से चल रहा था अफेयर, घर में पकड़ा गया कपल, इस कारण युवती ने निगल लीं 20 से अधिक नींद की गोलियां और फिर...

     

    किसान का खेत में पेड़ पर लटका मिला शव

    बागपत : रमाला थाना क्षेत्र के ग्राम करीमपुर जिवानी निवासी 65 वर्षीय धीरेंद्र उर्फ कल्लू अविवाहित थे। उनका सोमवार सुबह खेत में आम के पेड पर चादर से लटका हुआ शव मिला। पुलिस ने जांच कर शव को कब्जे में लिया। पुलिस का मानना है कि किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का सही पता चलेगा।

    मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, साथी हुआ फरार

    सहारनपुर: नकुड थाना पुलिस ने सिसोनी में मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामी बदमाश को पकड़ा। पकड़ गया नागल थानाक्षेत्र के गांव नन्हेड़ा का रहने वाला आरोपित शहजाद पुत्र याकूब है। उसका साथी रामपुरा मनिहारान के हलगोया निवासी गय्यूर पुत्र असगर मौके से भाग निकला। आरोपित पर लूट, चोरी और गोकशी के मुकदमे दर्ज है।

    नशे के खिलाफ चौसाना में पंचायत, एकजुट हुए कई गांवों के लोग

    शामली : चौसाना क्षेत्र के गांव खोड़समा में नशे के खिलाफ पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांवों के लोग शामिल हुए। पंचायत में निर्णय लिया गया कि जो भी युवक नशा करेगा, उसके खिलाफ पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई कराई जाएगी। नशा बेचने वालों की भी पुलिस को सूचना देंगे। युवाओं से भी अपील की कि कोई भी युवक नशा न करें।

    उत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने जांची रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य

    बिजनौर: अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बने स्टेशनों के निरीक्षण के लिए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा सोमवार को धामपुर व स्योहारा स्टेशन पहुंचे। जहां उन्होंने नवनिर्मित भवन, प्रतीक्षालय और यहां जनता की सुविधा के लिए शुरू की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगीना, नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर भी निर्माण कार्य देखा।