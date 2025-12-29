मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 29 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। कोहरे में ट्रैक्टर न दिखने पर बाइक सवार युवक टकराया, मौत मुजफ्फरनगर: कोहरे व ठंड की भयंकर मार से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पारा निरंतर गिर रहा है। रात के साथ दिन में कोहरे की मोटी चादर तनी रहने से ठिठुरन व गलन बढ़ी है तथा सुबह के समय दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई थी। वाहन हैड लाइट जलाकर रेंग रहे है। मुजफ्फरनगर में तितावी थाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा मार्ग पर कोहरे में ट्रैक्टर न दिखने पर सामने से बाइक सवार युवक टकराया, उसकी मौत हो गई। शामली में घने कोहरे के चलते हाईवे से खेत में उतरी एक गाड़ी, हादसा टला।

ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग की मौत मेरठ : दिल्ली रेलवे लाइन पर मोहकमपुर फाटक के पास ट्रेन से 80 वर्षीय जाहिद की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। जाहिद निवासी सोहराबगेट राजस्थान में भीख मांगता था। वह वापस अपने घर आ रहा था। टीपीनगर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी बुजुर्ग के स्वजन को दी। इसके बाद शव को मर्चरी भेज दिया।

मुस्लिम नाम बताकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया, वीडियो दिखाकर कर रहा ब्लैकमेल मेरठ : सदर बाजार थाना क्षेत्र निवासी एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक पर मुस्लिम नाम बताकर प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का आरोप लगाया। आरोप है कि युवक अब वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

मुजफ्फरनगर: मकान में लगी भीषण आग, फटे गैस सिलिंडर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत मुजफ्फरनगर : नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित वसुंधरा रेजीडेंसी फेज थ्री स्थित एक मकान में भीषण आग लग गई। मकान में रखे गैस सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गए। किराये पर रह रहे शामली निवासी मां और उनके दो बेटों की मौत हो गई, एक व्यक्ति बचाव कार्य के दौरान झुलस गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि मकान में पहले आग लगी, उसके बाद सिलिंडरों के फटने की आवाज आई। मकान में दो सिलेंडर फटे हैं। मृतकों में सुशीला पत्नी राममोहन, अमित गौड़ पुत्र राममोहन, और नितिन पुत्र राममोहन हैं। अमित सहारनपुर की देवबंद तहसील में कानूनगो थे। यह परिवार मूल रूप से जिला शामली के बड़ा बाजार निवासी था।

मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, साथी हुआ फरार सहारनपुर: नकुड थाना पुलिस ने सिसोनी में मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामी बदमाश को पकड़ा। पकड़ गया नागल थानाक्षेत्र के गांव नन्हेड़ा का रहने वाला आरोपित शहजाद पुत्र याकूब है। उसका साथी रामपुरा मनिहारान के हलगोया निवासी गय्यूर पुत्र असगर मौके से भाग निकला। आरोपित पर लूट, चोरी और गोकशी के मुकदमे दर्ज है।

नशे के खिलाफ चौसाना में पंचायत, एकजुट हुए कई गांवों के लोग शामली : चौसाना क्षेत्र के गांव खोड़समा में नशे के खिलाफ पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांवों के लोग शामिल हुए। पंचायत में निर्णय लिया गया कि जो भी युवक नशा करेगा, उसके खिलाफ पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई कराई जाएगी। नशा बेचने वालों की भी पुलिस को सूचना देंगे। युवाओं से भी अपील की कि कोई भी युवक नशा न करें।