Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एक साल से चल रहा था अफेयर, घर में पकड़ा गया कपल, इस कारण युवती ने निगल लीं 20 से अधिक नींद की गोलियां और फिर...

    By Nitin Tyagi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    Bulandshahr News : बुलंदशहर के स्याना में एक युवती के घर उसका प्रेमी पकड़ा गया। स्वजन के निकाह के प्रस्ताव को ठुकराने पर युवती ने आत्महत्या के इरादे स ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण, स्याना (बुलंदशहर)। स्याना नगर के एक मुहल्ला निवासी युवती के घर रविवार की रात उसका प्रेमी मिलने के लिए पहुंच गया। युवती के स्वजन ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद युवक से युवती से निकाह करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। इस पर युवती ने आत्महत्या के इरादे से नींद की गोलियां खा ली। आरोपित युवक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुहल्लावासियों के मुताबिक मुस्लिम समाज के युवक-युवती के बीच पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। प्रेमी आए दिन रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आता रहता है। रविवार की रात भी वह युवती से मिलने के लिए पहुंचा।

    रात में लगभग 11 बजे स्वजन ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बात युवती के स्वजन ने प्रेमी से कहा कि वह उससे निकाह कर ले। इस पर उसने साफ इनकार कर दिया। निकाह से इनकार की बात सुनकर प्रेमिका ने प्रेमी के सामने ही आत्महत्या के इरादे से 20 से अधिक नींद की गोलियों का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में युवती को नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    कोतवाली पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत ले लिया है। पुलिस प्रेमी से पूछताछ कर रही है। कोतवाली प्रभारी यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि आरोपित युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक साल से दोनों का प्रेम प्रसंग है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।