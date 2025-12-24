Meerut Top News : मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 24 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। हिस्ट्रीशीटर को उठाने गई एसओजी को दौड़ाकर पीटा मेरठ : मवाना थाना क्षेत्र के सठला गांव में देर रात हिस्ट्रीशीटर गुलाब को उठाने गई थाने की एसओजी को ग्रामीणों ने मारपीट करते हुए दौड़ा लिया। हिस्ट्रीशीटर ने हाल में ही परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रामनगर में अपने साथियों संग मिलकर जानलेवा हमला किया था। ग्रामीणों के विरोध के चलते एसओजी ने फोन कर थाने से अतिरिक्त पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर थाने ले आई।

हापुड़ में तैनात इंस्पेक्टर चार लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार मेरठ: एंटी करप्शन मेरठ यूनिट ने कार्रवाई करते हुए हापुड़ में तैनात इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार को चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपित इंस्पेक्टर किसी मामले में कार्रवाई से राहत देने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और मेरठ में रोहटा रोड पर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपित को पूछताछ के लिए कंकरखेड़ा थाना लेकर आई। आरोपित पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

बस अड्डे पर खड़ी तीन बसों पर किया पथराव बिजनौर : नांगल बस अड्डे पर खड़ी बिजनौर डिपो की अनुबंध तीन बसों पर मंगलवार की रात पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बसों के शीश तोड़ दिए गए। यह बस बिजनौर बस अड्डे से भागूवाला रूट पर संचालित होती है और रात्रि में नांगल बस अड्डे पर खड़ी होती है। घटना के बाद बसों के मालिकों ने थाने में तहसील देकर कार्रवाई की मांग की है।

हत्या के दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा बुलंदशहर : अदालत ने लगभग साढ़े दस वर्ष बाद हत्या के दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 20 जुलाई 2015 को गांव तैयबपुर थाना कोतवाली शिकारपुर में तेजवीर की हत्या कर दी गई थी।

जिस्मफरोशी बंद कराने के विरोध में की गई थी भाजपा नेता की हत्या सहारनपुर: नकुड थानाक्षेत्र के टिडोली में भाजपा नेता धर्म सिंह की हत्या का पुलिस ने राजफाश किया। बताया गया कि एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती से जिस्मफरोशी करवा रहा था। वह उसके पास लोगों को लाता था, जो भी रुपये मिलते थे युगल आपस में बांट लेता था। गांव की बदनामी होने का भाजपा नेता ने विरोध किया। युवती को गांव से बाहर निकालकर धंधा बंद करा दिया था। इसलिए आरोपित शाबिर ने घेर में सोते समय भाजपा नेता की माथे में गोली मारकर हत्या कर दी थी।