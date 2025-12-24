'साहब, मुझे गिरफ्तार कर लो.... मैं अपनी पत्नी की हत्या कर आया हूं,' कोतवाली पहुंच बोला आरोपित

संवाद सहयोगी, जागरण, खेकड़ा, बागपत। बुधवार सुबह 9:45 बजे बदहवास हालत में खेकड़ा कोतवाली पहुंचे 52 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि साहब मुझे गिरफ्तार कर लो....मैं अपनी पत्नी की हत्या कर आया हूं। यह सुनकर पुलिस सन्न रह गई, बताए पते पर पहुंची तो महिला जमीन पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपित से पूछताछ की। महिला के मकान को ममेरे भाई के नाम कराने के विरोध में व्यक्ति ने हत्या की।

गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव निवासी 52 वर्षीय रमनपाल करीब दो साल से अपनी 50 वर्षीय पत्नी संगीता संग शाह गार्डन कालोनी में पालिका कार्यालय के पास रहता है। बकौल पुलिस रमन ने बताया कि उसने यह मकान खरीदा था। लेकिन पत्नी ने अपने ढिकौली निवासी ममेरे भाई के नाम कराया है।

इतना ही नहीं गांव की 22 बीघा जमीन की वसीयत भी अपने नाम कराई है जिसमें ममेरे भाई ही गवाह बनाया है। इसे लेकर आए दिन दोनों के बीच कहासुनी होती रहती थी। बुधवार सुबह से ही दोनों के बीच फिर से कहासुनी हो रही थी। उसने पत्नी से मारपीट की जिसमें वह जमीन पर गिर गई। दो तीन बार सिर को जमीन में पटका और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपित ने कोतवाली पुलिस पत्नी की हत्या की जानकारी दी।

पुलिस पहुंची तो महिला का शव जमीन पर पड़ा था। विवाद में दांतों से बचाकर महिला की एक अंगुली का हिस्सा कटा हुआ था जबकि मुंह के साथ सिर में पीछे की तरफ भी खून निकल रहा था। सूचना पर फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने लिए।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं महिला की बेटी आरजू ने आरोपित पिता पर मां की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस आरोपित से घटना के बारे में अन्य जानकारी कर रही है। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित से पूछताछ चल रही है।

बेटा रहता अलग, बेटी शादीशुदा रमनपाल व संगीता की दो संतान है। बेटा प्रदीप व बेटी आरजू शादीशुदा है। प्रदीप चालक है जो कई साल से दोनों से अलग अपने परिवार के साथ मेरठ में रहता है। जबकि बेटी आरजू की शादी बड़ौली गांव के युवक से हुई है। पता लगने पर पहुंची बेटी आरजू ने आरोपित पिता के विरुद्ध तहरीर दी।

नहीं निकलते थे घर से बाहर, घटना से सभी हैरान



मुहल्ले के लोगों का कहना है कि दो-तीन साल से दंपती मकान में रहते थे। लेकिन किसी से ज्यादा संबंध नहीं रखते थे। आए दिन दोनों के बीच होने वाली कहासुनी की आवाज बाहर आती रहती थी। चंद लोगों ने ही दंपती को मुहल्ले में देखा था।

वहीं पास के मकान में किराए पर रहने वाली महिला का कहना था कि चार माह से उसने मकान के गेट खुले भी नहीं देखे। बस इतना पता था कि दंपती मकान में रहता है। पुलिस के पहुंचे के बाद ही मुहल्ले के लोगों को घटना की जानकारी मिली जिससे सभी हैरान थे।