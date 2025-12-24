Language
    हापुड़ में तैनात DSRB प्रभारी चार लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, रिश्वत के मामले में बिजनौर में लेखपाल भी दबोचा

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:18 PM (IST)

    Meerut News : हापुड़ में तैनात डीसीआरबी प्रभारी महेंद्र कुमार को एंटी करप्शन की टीम ने मेरठ में चार लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वह धोखाधड ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ में तैनात डीसीआरबी प्रभारी महेंद्र कुमार को एंटी करप्शन की टीम ने चार लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। धोखाधड़ी के मामले में आरोपित पक्ष से चार लाख रुपए की मांग की थी।

    बुधवार को एंटी करप्शन की टीम ने 2005 बैच के दरोगा महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र हापुड़ में डीसीआरबी प्रभारी पद पर तैनात है। महेंद्र मेरठ के धोखाधड़ी के मामले की विवेचना कर रहा था। इस विवेचना आरोपित पक्ष चार लाख की रिश्वत की मांग की गई थी।

    बुधवार यह रकम रोहटा रोड पर महेंद्र को देनी तय हुई थी। इसी के चलते महेंद्र को कंकरखेड़ा थाने के रोहटा रोड पर बुलाया गया था। कार के अंदर महेंद्र रकम वसूल रहा था। इस कार में एंटी करप्शन की टीम भी बैठी हुई थी। चार लाख की रिश्वत लेते हुए टीम ने महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उसे कंकरखेड़ा थाने ले आई। सीओ प्रकाश चंद अग्रवाल का कहना है कि एंटी करप्शन की टीम आरोपित दरोगा से पूछताछ में जुटी है।

    पांच हजार रिश्वत लेता राजस्व लेखपाल गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। एंटी करप्शन टीम ने सदर तहसील परिसर से राजस्व लेखपाल को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली में आरोपित लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही एसडीएम ने उसे निलंबित कर दिया है। आरोपित लेखपाल रविंद्र भारद्वाज निवासी गांव शिकोहपुर थाना बड़ौत, जिला बागपत का निवासी है। वह वर्ष 2016 में लेखपाल भर्ती हुआ था।

    शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव ननूपुरा निवासी किसान धर्मेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर को मुरादाबाद स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन के मुरादाबाद थाने में सदर तहसील में तैनात लेखपाल रविंद्र भारद्वाज की शिकायत की थी।
    आरोप था कि लेखपाल खतौनी में नाम और उम्र सही करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा है। मंगलवार को एंटी करप्शन से प्रभारी कृष्णा अवतार अपनी टीम के साथ सदर तहसील पहुंचे। टीम ने पांच हजार रुपये पीड़ित धर्मेंद्र को दिए, तहसील परिसर स्थित एक कमरे में उसने लेखपाल को रकम दे दी। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथ दबोच लिया।

    राजस्व कर्मियों ने लेखपाल को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन टीम लेखपाल को शहर कोतवाली लेकर पहुंची। बड़ी संख्या में लेखपाल शहर कोतवाली में पहुंचे। बुधवार को लेखपाल को मुरादाबाद की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर, एसडीएम सदर रितु चौधरी ने बताया कि लेखपाल को निलंबित कर दिया।