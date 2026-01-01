Language
    मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 1 जनवरी 2026 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:50 PM (IST)

    Top News from Meerut and surrounding districts: आज शाम तक मेरठ और आसपास के जिलों में कई मामले सुखिर्यों में हैं। इनमें बिजनौर में सेवानिवृत्त शिक्षिका ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं।

    साल के पहले दिन छुट्टी पर रहे सूर्य देव, कई जगह हुई बूंदाबांदी

    मेरठ : नए साल में ठंड के तेवर बढ़े हुए हैं। पहले ही दिन सूरज बादलों की ओट में छिपा रहा। धूप के दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिली। सुबह के समय कोहरा भी छाया रहा। न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

    गन्ना भाव की लड़ाई धरना-प्रदर्शन से नहीं बातचीत से हल हो: नरेश टिकैत

    बागपत : भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने दोघट में पत्रकार वार्ता में कहा कि खाप पंचायतों एवं खाप चौधरी अधिकांश फैसले समाज एवं राष्ट्र हित के लिए लेते है। समाज में फैली कुरीतियां दूर किए बिना समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। गन्ना भाव की लड़ाई धरने प्रदर्शन से नहीं बातचीत से हल होनी चाहिए।

    सेवानिवृत्त शिक्षिका को डिजिटल अरेस्ट कर 29 लाख ठगे

    बिजनौर : नजीबाबाद के मुहल्ला हवेलीतलां निवासी तोजीहा सुल्ताना सेवानिवृत्त शिक्षिका है। 24 दिसंबर को उनके मोबाइल फोन पर काल आई। फोन करने वाले ने खुद को टेलीकाम अधिकारी बताया। बुजुर्ग महिला से कहा कि आपके नाम से एक मोबाइल नंबर चल रहा है। कंपनी केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर फोन आया।

    महिला के बैंक आफ बड़ौदा के खाते में मनी लान्ड्रिंग का पैसा आने की बात कही। फिर वीडियो काल आई और उसने खुद को सीबीआइ अधिकारी बताया। बुजुर्ग महिला को केस में फंसने का डर दिखाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलवाने का भरोसा दिया। इन सब काम के लिए तोजीहा से 26 से 30 दिसंबर के बीच पांच ट्रांजेक्शन कराकर 29 लाख रुपये ठग लिए। पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है।

    नए साल पर पार्टी करने को रेलवे ट्रैक से चोरी की थी पेन्ड्रोल क्लिप, चार गिरफ्तार

    मुजफ्फरनगर : ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर रेलवे ट्रैक से पेन्ड्रोल क्लिप व अन्य सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक कबाड़ी है, जो चोरी का सामान खरीदता था।आरोपितों ने नए साल की पार्टी करने के लिए चोरी को अंजाम दिया था। इनसे पूछताछ में मेरठ में रेलवे ट्रैक से हुई चोरी की चार वारदात और मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर क्षेत्र में हुई दो वारदात का राजफाश हुआ है।आरोपितों में तीन मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जड़ौदा निवासी हैं, जबकि कबाड़ी प्रवीण उर्फ भूरा भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव भौराखुर्द का रहने वाला है।

    खेत में धार्मिक चिह्न खड़ा करने को लेकर हुआ हंगामा

    बिजनौर : गांव घनुवाला में खेत में धार्मिक चिह्न लगाने को लेकर गुरुवार सुबह विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। इस पर बड़ी संख्या में ग्रामीण व हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए। भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी, एएसपी सिटी व सीओ सिटी संग्राम सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह का धार्मिक निर्माण कार्य न करने की हिदायत दी। ग्रामीणों का कहना है कि एक परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। वह उत्तराखंड से यहां आकर बस गया है। बीच-बीच में सतसंग या अन्य कार्यक्रम करते रहते हैं। इसी कारण खेत में अपने धर्म का निशान लगा दिया था।

    कार लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, दो गिरफ्तार

    बुलंदशहर : सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में कार लुटेरे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश प्रवीण उर्फ परविंदर पुत्र सुखराम सिंह निवासी जवां जनपद अलीगढ़ हाल निवासी नैथला हसनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के साथी सूरज को भी खोजबीन कर गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व लूटी गयी वैगनआर कार बरामद की गई है। आरोपित प्रवीण उर्फ परविंदर चर्चित मनोज गौतम हत्याकांड में भी शामिल रहा है। बदमाशों ने चार दिसंबर को कार लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

    आरोपितों ने झांसा देकर ठगी लाखों की रकम

    सहारनपुर: भारत फाइनेंस लिमिटेड (इंडसइंड बैंक) के एक कर्मचारी पर महिलाओं से ऋण की रकम जमा कराने के नाम पर 1.27 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। इस मामले में शाखा प्रबंधक ने कर्मचारी के खिलाफ कोतवाली देहात थाने में केस दर्ज कराया। इसके अलावा साइबर अपराधियों ने एक व्यापारी से बायलर बिक्र व सीमेंट सप्लाई के नाम पर सात लाख रुपये की ठगी की। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

    सरकारी कालेज में क्लर्क की नौकरी लगवाने के नाम पर डेढ़ लाख की ठगी

    शामली : कोतवाली क्षेत्र के गांव लाक निवासी शिवम ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव झाल निवासी सतेंद्र ने उसको बागपत के सरकारी स्कूल में क्लर्क के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये ले लिए। काफी दिनों तक बहाने करता है। इसके बाद नौकरी नहीं लगी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।