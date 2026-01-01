नरेश टिकैत बोले- खाप पंचायतों के फैसले समाज हित में, गन्ने से जुड़े मामले धरना-प्रदर्शन नहीं, बातचीत से हाें हल 

संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि खाप पंचायत व खाप चौधरी अधिकांश फैसले समाज एवं राष्ट्र हित के लिए लेते हैं। समाज में फैली कुरीतियां दूर किए बिना समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। गन्ना भाव का मुद्दा धरने-प्रदर्शन से नहीं बातचीत से हल किया जाना चाहिए। ये बातें चौधरी नरेश टिकैत ने दोघट में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही।

चौधरी नरेश टिकैत ने दोघट कस्बे में भाकियू नेता राजेंद्र चौधरी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने एवं नशाखोरी जैसे अवगुणों से उन्हें दूर रखने की जरूरत है। बड़ौत में खाप चौधरियों द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चे पहनावा अच्छा रखेंगे तो अच्छे ही लगेंगे। पहनावा अच्छा हो और मोबाइल को घर पर इस्तेमाल करें और जरूरी कार्य के लिए ही इस्तेमाल हो।

कई बार बच्चे सार्वजनिक स्थानों पर, वाहन चलाते समय आदि पर इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाता है। मोबाइल का इस्तेमाल कम ही किया जाए। गन्ने की फसल पर बढ़ाए गए 30 रुपये के साथ भाड़ा भी तीन रुपये बढ़ाना ठीक नहीं है। सरकार 30 रुपये का ढोल पीटकर 27 रुपये किसान को दे रही है।

किसानों की गन्ना समस्या आदि को लेकर धरना प्रदर्शन किए जाने के सवाल पर कहा कि समस्या का समाधान धरना प्रदर्शन से नहीं बातचीत से सरकार हल करे, क्योंकि धरने प्रदर्शन, मार्ग जाम आदि समस्या से परेशान होने वाले सभी अपने ही होते हैं। सरकार किसान का दर्द समझे और बातचीत से हल कराने का प्रयास किया जाए।