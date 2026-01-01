Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नरेश टिकैत बोले- खाप पंचायतों के फैसले समाज हित में, गन्ने से जुड़े मामले धरना-प्रदर्शन नहीं, बातचीत से हाें हल 

    By Veerpal Pal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:14 PM (IST)

    भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि खाप पंचायतें समाज व राष्ट्र हित में फैसले लेती हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, युवाओं को ...और पढ़ें

    Hero Image

    दोघट में प्रेस वार्ता करते भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत (मध्य में)। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि खाप पंचायत व खाप चौधरी अधिकांश फैसले समाज एवं राष्ट्र हित के लिए लेते हैं। समाज में फैली कुरीतियां दूर किए बिना समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। गन्ना भाव का मुद्दा धरने-प्रदर्शन से नहीं बातचीत से हल किया जाना चाहिए। ये बातें चौधरी नरेश टिकैत ने दोघट में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौधरी नरेश टिकैत ने दोघट कस्बे में भाकियू नेता राजेंद्र चौधरी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने एवं नशाखोरी जैसे अवगुणों से उन्हें दूर रखने की जरूरत है। बड़ौत में खाप चौधरियों द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चे पहनावा अच्छा रखेंगे तो अच्छे ही लगेंगे। पहनावा अच्छा हो और मोबाइल को घर पर इस्तेमाल करें और जरूरी कार्य के लिए ही इस्तेमाल हो।

    कई बार बच्चे सार्वजनिक स्थानों पर, वाहन चलाते समय आदि पर इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाता है। मोबाइल का इस्तेमाल कम ही किया जाए। गन्ने की फसल पर बढ़ाए गए 30 रुपये के साथ भाड़ा भी तीन रुपये बढ़ाना ठीक नहीं है। सरकार 30 रुपये का ढोल पीटकर 27 रुपये किसान को दे रही है।

    किसानों की गन्ना समस्या आदि को लेकर धरना प्रदर्शन किए जाने के सवाल पर कहा कि समस्या का समाधान धरना प्रदर्शन से नहीं बातचीत से सरकार हल करे, क्योंकि धरने प्रदर्शन, मार्ग जाम आदि समस्या से परेशान होने वाले सभी अपने ही होते हैं। सरकार किसान का दर्द समझे और बातचीत से हल कराने का प्रयास किया जाए।

    क्षेत्र के किसानों द्वारा तीन दिन गन्ना मिलों को गन्ना न देने के फैसले पर बोले कि सभी किसान इस पर सहमत हो तो अन्य जगहों पर भी इसी तरह निर्णय लिए जा सकते हैं। इस दौरान ब्लाक प्रमुख कुलदीप तोमर, राजीव प्रधान, राजेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान धर्मेंद्र राठी, रामकुमार आदि मौजूद रहे।