    कौन हैं IPS डा. विपिन ताडा ? जिन्हें शासन ने प्रमोशन देकर बनाया DIG, प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं उनकी तारीफ

    By Sanjeev Kumar Jain Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:27 PM (IST)

    शासन ने 2012 बैच के आईपीएस डॉ. विपिन ताडा को डीआईजी पद पर पदोन्नत किया है। उन्होंने 26 जून 2024 को मेरठ के एसएसपी का कार्यभार संभाला था। प्रधानमंत्री ...और पढ़ें

    आईपीएस डा. विपिन ताडा 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शासन ने 2012 बैच के आईपीएस डा. विपिन ताडा का प्रमोशन कर उन्हें डीआईजी बना दिया है। उन्होंने 26 जून 2024 को मेरठ में एसएसपी का पदभार संभाला था। उनके अलावा 44 वाहिनी के कमांडेंट सचिंद्र पटेल भी डीआईजी हो गए। डा. विपिन ताडा के साइकिल पर गश्त करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट करके उनकी तारीफ कर चुके हैं। 

    मूल रूप से राजस्थान के हैं निवासी 

    आईपीएस डा. विपिन ताडा मूल रूप से जोधपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं। पिता श्री मंछाराम पेशे से अधिवक्ता हैं। डा. विपिन ताडा ने बेसिक शिक्षा छोटे से स्कूल में हासिल की। उनका डॉक्टर बनने का अपना लक्ष्य पहले से ही निर्धारित था। इंटर के बाद एक साल कोचिंग की।

    पहले प्रयास में एमबीबीएस के लिए हुए थे चयनित 

    पहले प्रयास में 2002 में एमबीबीएस के लिए चयनित हो गए थे। इसके बाद राजस्थान के एक गांव में सरकारी अस्पताल में चिकित्साधिकारी बने। वहां आठ महीने तक रहे। नौकरी पर रहते हुए वर्ष 2012 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए उनका चयन हो गया था और आईपीएस अफसर बन गए। वह बागपत के पूर्व सांसद एवं मुंबई के पूर्व कमिश्नर सतपाल सिंह के दामाद हैं।

    कार्यकाल

    डा. विपिन ताडा वर्तमान में मेरठ के एसएसपी/डीआईजी है। उससे पहले सहारनपुर में थे। वह गोरखपुर और रामपुर समेत कई जनपदों के एसएसपी रह चुके हैं। मेरठ में उनकी तैनाती के दौरान लूट में 58 प्रतिशत, डकैती में 66 प्रतिशत, हत्या में 11 प्रतिशत, दुष्कर्म में 25 प्रतिशत और महिला हत्या में 60 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

