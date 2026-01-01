कौन हैं IPS डा. विपिन ताडा ? जिन्हें शासन ने प्रमोशन देकर बनाया DIG, प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं उनकी तारीफ

जागरण संवाददाता, मेरठ। शासन ने 2012 बैच के आईपीएस डा. विपिन ताडा का प्रमोशन कर उन्हें डीआईजी बना दिया है। उन्होंने 26 जून 2024 को मेरठ में एसएसपी का पदभार संभाला था। उनके अलावा 44 वाहिनी के कमांडेंट सचिंद्र पटेल भी डीआईजी हो गए। डा. विपिन ताडा के साइकिल पर गश्त करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट करके उनकी तारीफ कर चुके हैं।

मूल रूप से राजस्थान के हैं निवासी आईपीएस डा. विपिन ताडा मूल रूप से जोधपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं। पिता श्री मंछाराम पेशे से अधिवक्ता हैं। डा. विपिन ताडा ने बेसिक शिक्षा छोटे से स्कूल में हासिल की। उनका डॉक्टर बनने का अपना लक्ष्य पहले से ही निर्धारित था। इंटर के बाद एक साल कोचिंग की।

पहले प्रयास में एमबीबीएस के लिए हुए थे चयनित पहले प्रयास में 2002 में एमबीबीएस के लिए चयनित हो गए थे। इसके बाद राजस्थान के एक गांव में सरकारी अस्पताल में चिकित्साधिकारी बने। वहां आठ महीने तक रहे। नौकरी पर रहते हुए वर्ष 2012 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए उनका चयन हो गया था और आईपीएस अफसर बन गए। वह बागपत के पूर्व सांसद एवं मुंबई के पूर्व कमिश्नर सतपाल सिंह के दामाद हैं।