मेरठ में ड्यूटी से नदारद मिले दो दारोगा और हेड कॉन्स्टेबल को SSP ने किया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, मेरठ। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने देर शाम चेकिंग के दौरान जेल चुंगी पर ड्यूटी से नदारद मिले दो दारोगा व हैड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि नाफरमानी व उदासीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।एसएसपी डा. विपिन ताडा बुधवार शाम शहर में सुरक्षा बंदोबस्त की जांच करने को निकले। जेल चुंगी पर जाकर उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जानकारी ली। बताया गया कि मेडिकल थाने के दारोगा सचिन कुमार व हैड कांस्टेबल जितेन्द्र व पुलिस लाइन से ड्यूटी पर भेजे गए दारोगा निरंजन सिंह मौजूद नहीं है। एसएसपी ने तत्काल तीनों को निलंबित करने का आदेश दिया।



गमपुल पर बाइक सामने आने पर डिवाइडर पर चढ़ी कार

जीरो माइल्स से बेगमपुल के बीच बुधवार देर शाम स्विफ्ट कार के समाने अचानक बाइक आने पर चालक नियंत्रण खो बैठा। कार डिवाइडर पर चढ़ गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुुंची तथा उसने कार व उसमें सवार दो किशोर को हिरासत में ले लिया। जांच में दोनों ने शराब नहीं पी थी।

बुधवार रात जीरो माइल्स की ओर से स्विफ्ट कार आ रही थी। अचानक कार डिवाइडर पर चढ़ गई। इससे हड़कंप मच गया। बेगमपुल पर तैनात यातायात पुलिस व अन्य पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार सवार लिसाड़ीगेट निवासी अमन पुत्र जुल्फिकार व उसके दो अन्य साथियों को हिरासत में ले लिया। कार को भी क्रेने से हटवाकर कब्जे में ले लिया। कार सवार तीनों किशोर की मेडिकल जांच कराई गई।