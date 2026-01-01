Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मेरठ में ड्यूटी से नदारद मिले दो दारोगा और हेड कॉन्स्टेबल को SSP ने किया सस्पेंड

    By Lokesh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:52 AM (IST)

    एसएसपी डा. विपिन ताडा ने जेल चुंगी पर ड्यूटी से गैरहाजिर पाए गए दो दारोगा और एक हैड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि नाफरमानी और उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने देर शाम चेकिंग के दौरान जेल चुंगी पर ड्यूटी से नदारद मिले दो दारोगा व हैड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि नाफरमानी व उदासीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।एसएसपी डा. विपिन ताडा बुधवार शाम शहर में सुरक्षा बंदोबस्त की जांच करने को निकले। जेल चुंगी पर जाकर उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जानकारी ली। बताया गया कि मेडिकल थाने के दारोगा सचिन कुमार व हैड कांस्टेबल जितेन्द्र व पुलिस लाइन से ड्यूटी पर भेजे गए दारोगा निरंजन सिंह मौजूद नहीं है। एसएसपी ने तत्काल तीनों को निलंबित करने का आदेश दिया।

    गमपुल पर बाइक सामने आने पर डिवाइडर पर चढ़ी कार

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीरो माइल्स से बेगमपुल के बीच बुधवार देर शाम स्विफ्ट कार के समाने अचानक बाइक आने पर चालक नियंत्रण खो बैठा। कार डिवाइडर पर चढ़ गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुुंची तथा उसने कार व उसमें सवार दो किशोर को हिरासत में ले लिया। जांच में दोनों ने शराब नहीं पी थी।

    बुधवार रात जीरो माइल्स की ओर से स्विफ्ट कार आ रही थी। अचानक कार डिवाइडर पर चढ़ गई। इससे हड़कंप मच गया। बेगमपुल पर तैनात यातायात पुलिस व अन्य पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार सवार लिसाड़ीगेट निवासी अमन पुत्र जुल्फिकार व उसके दो अन्य साथियों को हिरासत में ले लिया। कार को भी क्रेने से हटवाकर कब्जे में ले लिया। कार सवार तीनों किशोर की मेडिकल जांच कराई गई।

    तीनों ने ही नशा नहीं किया था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गाड़ी की जांच की जा रही है। एक अन्य घटना में एक कार स्कूटी से टकरा गई। हालांकि, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आसपास के लोगों के समझाने पर कार व स्कूटी सवार चले गए।