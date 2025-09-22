तांत्रिकों ने मेरठ नगर निगम के कर्मचारी से 19 लाख हड़पे, घर में बताया छिपा खजाना और फिर...
Meerut News मेरठ के एक नगर निगम कर्मचारी ने दो तांत्रिक भाइयों समेत तीन लोगों पर इलाज के नाम पर 19 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। कर्मचारी के अनुसार 2024 में बीमार होने पर तांत्रिकों ने घर में खजाना बताकर और तंत्र क्रियाओं के नाम पर उससे 19 लाख रुपये ठग लिए।
जागरण संवाददाता, मेरठ। नगर निगम कर्मचारी ने इलाज के नाम पर दो तांत्रिक भाइयों सहित तीन लोगों पर 19 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। रकम वापस मांगने पर आरोपित पुलिस की मदद से उसका उत्पीड़न कर रहे है। पीड़ित ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपनी रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है।
मेडिकल थाना क्षेत्र के शेरगढ़ी निवासी बंटी ने बताया कि वह नगर निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। वर्ष 2024 में बीमार हो गया था। काफी उपचार कराने के बाद भी कोई आराम नहीं लगा। इस दौरान उसके एक दोस्त ने तंत्र क्रिया से उपचार कराने की बात कही। अगले दिन दोस्त माधवपुरम निवासी दो तांत्रिक भाइयों को उनके घर ले आया।
आरोप है कि तांत्रिकों ने उपचार करने के नाम पर तीन लाख रुपये की मांग की। तांत्रिकों ने उसके घर में खजाना छिपा हुआ बताया। तांत्रिकों ने घर में गड्ढ़ा खोदकर भ्रमित कर उसमे से दो चांदी के सांप और कुछ पीली धातु निकालकर दिखाई।
साथ ही कहा कि मुसीबत अभी टली नहीं है। इसके बाद तांत्रिक कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया करने के नाम पर उससे 19 लाख की रकम हड़प ली। इसके बाद भी वह ठीक नहीं हुआ तो उसने अपनी रकम वापस मांगी। इसके बाद आरोपित परिवार को खत्म करने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने पुलिस पर भी तांत्रिक से मिलीभगत का आरोप लगाया है। जनसुनवाई कर रहे एएसपी अंतरिक्ष जैन ने थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए है।
स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंची शिक्षिका
जागरण संवाददता, मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र निवासी प्राइवेट स्कूल की एक शिक्षिका छुट्टी के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। जाकिर कालोनी निवासी एक युवती प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। सोमवार को वह प्रतिदिन की तरह स्कूल गई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद शिक्षिका घर नहीं पहुंची तो स्वजन ने उसके मोबाइल पर कई बार काल की, लेकिन उसने नहीं उठाया। इसके बाद स्वजन स्कूल पहुंचे और शिक्षिका की जानकारी ली।
स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका के छुट्टी के बाद घर जाने की बात कही। इसके बाद स्वजन ने रिश्तेदारों व परिचितों से पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी योगेश चंद का कहना है कि शिक्षिका की गुमशुदगी दर्ज कर ली है। सर्विलांस के माध्यम से उसकी लोकेशन का पता लगाया जा रहा है।
