मेरठ में रिंग रोड के लिए PWD खरीदेगा भूमि, निर्माण होने पर 12 साल से हवा में लटके ओवरब्रिज का उपयोग होने की उम्मीद

Meerut News मेरठ में रिंग रोड के निर्माण के लिए मेडा पीडब्ल्यूडी को 100 करोड़ रुपये देगा। हाल ही में मेडा की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जमीन की खरीद पीडब्ल्यूडी करेगा जिसके लिए मेडा वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना के लिए लगभग 15 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी और भविष्य में रिंग रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जमीन आरक्षित की जाएगी।

जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड से दिल्ली रोड होते हुए दिल्ली-दून बाईपास तक रिंग रोड बनाने के लिए थमी हुई जमीन खरीद की प्रक्रिया अब शुरू हो सकेगी। मेडा की बोर्ड बैठक में हुए निर्णय का कार्यवृत्त जारी हो गया है। अब उस आधार पर मेडा की ओर से बुधवार को पीडब्ल्यूडी को पत्र भेज दिया जाएगा। इसके लिए भूमि की खरीद पीडब्ल्यूडी करेगा जिसके लिए 100 करोड़ रुपये मेरठ विकास प्राधिकरण (MEDA) देगा जबकि 62 करोड़ रुपये शासन से मिलेंगे। 11 सितंबर को मेडा की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि मेडा के बजाय जमीन की खरीद पीडब्ल्यूडी करेगा।

रिंग रोड निर्माण के लिए कई साल पहले पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। इसलिए मेडा ने निर्णय किया कि पीडब्ल्यूडी ही भूमि खरीद प्रक्रिया पूरी करे। गौरतलब है कि रिंग रोड के लिए एलाइनमेंट सर्वे पूर्ण हो गया है। इसके लिए लगभग 15 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी।

सुंदरा पूठा और रिठानी गांव से 2.7 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी जबकि गूमी, बुढेड़ा जाहिदपुर व जुर्रानपुर गांव से 12 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। रिंग रोड निर्माण होने पर जुर्रानपुर में रेलवे लाइन पर रिंग रोड के लिए 12 साल पहले बने ओवरब्रिज का उपयोग भी होने लगेगी।