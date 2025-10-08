Ganga Expressway का मेरठ-बदायूं खंड शुरू होने में अब नहीं देर, सिर्फ सिंभावली में बचा है थोड़ा सा काम

Ganga Expressway मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का मेरठ-बदायूं खंड नवंबर तक खुलने की उम्मीद है। 130 किलोमीटर का यह पहला हिस्सा लगभग तैयार है हालांकि बरसात के कारण थोड़ी देरी हुई है। अभी सिंभावली में रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है। स्ट्रीट लाइट स्पीड मीटर कैमरे टोल बूथ और कंट्रोल रूम तैयार है।

अनुज शर्मा, जागरण, मेरठ। प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता को मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। अच्छी खबर यह है कि इसका मेरठ से बदायूं तक का 130 किमी लंबा पहला हिस्सा नवंबर महीने में वाहनों के आवागमन के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि अनुबंध के मुताबिक यह कार्य 12 अक्टूबर तक पूरा किया जाना था बरसात ने लक्ष्य प्राप्त करने में लेट करा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दावा किया जा रहा है कि मार्ग का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। सिंभावली में केवल रेलवे ओवर ब्रिज की एप्रोच रोड का निर्माण चल रहा है। इसे भी अक्टूबर अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में इस मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने, सुरक्षा के लिए कैमरे स्थापित करने, कंट्रोल रूम बनाने, उन्हें इंटरनेट से कनेक्टिविटी देने, स्पीड मीटर लगाने, टोल बूथ पर मशीनों की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है। बस एक्सप्रेसवे को फाइनल टच दिया जा रहा है।

अब बची केवल रेलवे ओवर ब्रिज की एप्रोच रोड गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से बदायूं तक के पहले भाग का निर्माण यूपीडा की पीआइयू (परियोजना क्रियान्वयन ईकाई) और संचालनकर्ता एजेंसी आरआरबी की देखरेख में एल एंड टी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यूपीडा और आरआरबी के अधिकारियों का दावा है कि पहले भाग का काम लगभग पूरा कर लिया गया। केवल सिंभावली में रेलवे ओवर ब्रिज की एप्रोच रोड का कार्य तेजी से पूरा कराया जा रहा है। अन्य सभी पुल, अंडरपास, इंटरचेंज बनकर तैयार हैं। दावा किया जा रहा है कि इस आरओबी के निर्माण में एक लाख घन मीटर मिट्टी लगेगी। यह कार्य अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

लगे स्वागत बोर्ड और स्पीड मीटर, टोल प्लाजा में सजे उपकरण गंगा एक्सप्रेसवे का प्रवेश स्थल हापुड़ रोड पर किमी 16 पर गांव बिजौली में है। मेरठ जनपद की सीमा में इसकी लंबाई 15 किमी है। इस पर स्वागत बोर्ड और संकेतक बोर्ड सज गए हैं। कई स्थानों पर स्पीड मीटर लगाए गए हैं। स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई हैं जो कि रात में जगमगाती हैं। खड़खड़ी गांव में टोल प्लाजा बनाया गया है। उसके बूथों में अब उपकरण स्थापित कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम तथा सुरक्षा के लिए कैंमरे स्थापित करके उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है।