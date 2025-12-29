Language
    पहले ईंट और डंडे से कुत्ते को मार डाला, फिर शव रस्सी में बांधकर घसीटा, मेरठ पुलिस ने लिया एक्शन, आरोपित गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:32 PM (IST)

    मेरठ में एक व्यक्ति को कुत्ते को ईंट और डंडे से मारकर फिर रस्सी से घसीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए ...और पढ़ें

    मेरठ में कुत्ते को मारकर रस्सी में बांधकर ले जाता युवक। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। कंकरखेड़ा की न्यू गोविंदपुरी में कुत्ते को ईंट से मारने के बाद उसे रस्सी में बांधकर घसीटने वाले आरोपित को पुलिस ने सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को स्वत: संज्ञान लेकर अपनी ओर से केस दर्ज कराया था।
    न्यू गोविंदपुरी निवासी छह वर्षीय आहद 24 दिसंबर को अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। तभी आवारा कुत्ते ने बच्चे का एक हाथ अपने मुंह में दबाकर खींचा था। कुत्ते के हमले से बच्चे के हाथ में कई जगह जख्म हो गए। बच्चे की मां सबीला का आरोप था कि कई आवारा कुत्तों को मुर्सलीन मांस खिलाता है, जिस वजह से आवारा कुत्ते वहीं रहते हैं।
    आरोप था कि उन्हीं में से एक कुत्ते ने बच्चे को काटा था। सबीला की तहरीर पर पुलिस ने कंकरखेड़ा थाने में मुर्सलीन समेत उसके अन्य स्वजन के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया था। उसके बाद सबीला का बड़ा बेटा चांद पुत्र इकरामुद्दीन ने बच्चे को जख्मी करने वाले कुत्ते को पकड़कर उसे ईंट और डंडे से पीटकर मार दिया। उसके बाद रस्सी में बांधकर शव को सड़क पर घसीटता ले गया। किसी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने अपनी ओर से चांद के खिलाफ रविवार रात केस दर्ज कर सोमवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया।

    कार सवार बदमाशों ने युवक से की लूटपाट, तमंचे की बट मारकर किया घायल


    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। मेरठ के भैंसाली रोडवेज बस स्टैंड से रविवार देर रात लिफ्ट लेकर बैठे युवक से कार सवार दो बदमाशों ने तमंचे के बल पर नकदी लूट ली और विरोध करने पर तमंचे की बट मारकर घायल कर दिया। 
       हस्तिनापुर के वार्ड-11 के पोस्टवार कालोनी निवासी सत्यम कुमार पुत्र रामकुमार दिल्ली में फ्लिपकार्ट कंपनी में नौकरी करता है। रविवार रात करीब ग्यारह बजे वह दिल्ली से मेरठ के भैंसाली बस स्टैंड पहुंचा। जहां स्फिट कार सवार कार दो युवक खड़े मिले। उक्त लोगों ने उसे मवाना के लिए बैठा लिया। जबकि इसी बीच उन्होंने तीन लोगों को ओर बैठा लिया।

    जब वह मवाना पुलिस चौकी के पास पहुंचे तो तीन लोग उतर गए। जबकि वह हस्तिनापुर जाने के लिए थाने के पास उतरने के लिए बैठा रहा लेकिन जैसे की कार कुछ आगे बढ़ी तो कार सवारों ने उससे किराए के 50 रुपये मांगे तो उसने उनके मोबाइल पर क्यूआर कोड के जरिए 50 रुपये ट्रांसफर कर दिए। जबकि कार थाने पर पहुंचती वह इससे पहले ही फलावदा तिराहे की तरफ मुड़ गए। उसने इसका विरोध किया तो चालक की बराबर में बैठे व्यक्ति ने तमंचे से उसे कवर कर लिया।

    इससे पहले वह समझ पाता वह उसे सुनसान जगह ले गए और गोली मारने की धमकी देकर उसके पास से 9500 रुपये की नकदी लूट ली। तब उसने विरोध किया तो तमंचे की बट मारकर घायल कर दिया और नाले के पास सुनसान जगह पर फेंक गए। इस बीच टाटा मैजिक आ जाने पर वह थाने पहुंचा और वहां बैठे सिपाही को आपबीती बताई लेकिन उसने सुबह आने की बात कहकर टरका दिया।

    सोमवार सुबह स्वजन के साथ वह थाने पहुंचा और तहरीर दी। हालांकि उक्त मामले में अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन ने बताया कि उक्त मामले में अभी तहरीर मिली है जांच कर रिपोर्ट दर्ज होगी और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।  