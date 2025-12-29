Language
    Birthday Party में कत्ल, लड़कियों के डांस से नाराज जीजा ने साले को छुरी से मौत के घाट उतारा

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:30 PM (IST)

    Murder in Meerut : मेरठ में एक जन्मदिन पार्टी में लड़कियों के डांस को लेकर हुए विवाद में जीजा ने अपने साले की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना में भांज ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो

     

    जागरण संवाददाता, मेरठ। साले की बेटी की बर्थडे पार्टी में लड़कियों के डांस से नाराज जीजा ने रविवार देर रात साले की छुरी से वार कर हत्या कर दी। भांजे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त छुरी बरामद कर ली।
    लिसाड़ी गेट के गुर्जर चौक निवासी नईम की छह वर्षीय बेटी अदीबा का रविवार को जन्मदिन था। नईम ने अपने मौसा लिसाड़ी की गुलमर्ग कालोनी निवासी सलीम, मौसी नरगिस व उनके तीन बच्चों का भी बुलाया था। सलीम का साला यूनुस व भांजा नौशाद भी आया था। सभी मजदूरी करते हैं।

    शाम को केक काटने के बाद लड़कियां म्यूजिक सिस्टम पर डांस कर रही थीं। सलीम इससे नाराज हो गया और दोनों बेटियों को लेकर घर आ गया। इसका पता चलने पर सलीम की पत्नी नरगिस, भाई यूनुस, भांजा नौशाद सलीम को मनाने पहुंचे। नरगिस ने विरोध जताया तो सलीम ने उसकी पिटाई कर दी।

    यूनुस, नौशाद ने पिटाई का विरोध किया तो सलीम भड़क गया और छुरी से यूनुस और नौशाद पर वार कर दिए। सीने, पेट में छुरी लगने से यूनुस की मौत हो गई। भागने का प्रयास कर रहे सलीम को नरगिस के स्वजन ने दबोच लिया। नौशाद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
    पुलिस ने पूछताछ के बाद यूनुस का शव मर्चरी भिजवाया। आरोपित को थाने लाकर पूछताछ की। सलीम मूलरूप से ग्राम मुरादपुर हापुड़ का रहने वाला है। फोरेंसिक टीम ने भी जांच की। यूनुस का नौ साल पहले पत्नी से तलाक हो गया था। वह बेटे संग अकेला रहता था। समाचार लिखे जाने तक तहरीर नहीं दी गई थी।

    बर्थडे पार्टी में लड़कियों के डांस करने पर पत्नी, साले व भांजे से विवाद हुआ था। नाराज जीजा ने दोनों पर छुरी से हमला कर दिया। साले की मौके पर ही मौत हो गई। भांजे की हालत गंभीर है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
    डा. विपिन ताडा एसएसपी