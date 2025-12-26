'मंत्री ने किया हस्तिनापुर का चीरहरण,' दिनेश खटीक के 'श्रापित हस्तिनापुर' वाले बयान पर बोले पूर्व MLA योगेश वर्मा 

संवाद सूत्र, जागरण, हस्तिनापुर (मेरठ)। जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक द्वारा दिए गए 'श्रापित हस्तिनापुर' वाले बयान पर पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने हस्तिनापुर के आंबेडकर बाजार में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की और राज्यमंत्री पर जमकर प्रहार किए। पूर्व विधायक ने कहा कि हस्तिनापुर की पावन धरा को श्रापित कहकर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। जो धरा भगवान कृष्ण की कर्म स्थली रही हो, जहां पर पांडव सत्य और धर्म के लिए लड़े हो, जिस धरा से पावन मां गंगा बह रही हों, जो धरती प्रदेश की दिशा तय करती हो, उस धरती को श्रापित कहना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।

