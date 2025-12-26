'मंत्री ने किया हस्तिनापुर का चीरहरण,' दिनेश खटीक के 'श्रापित हस्तिनापुर' वाले बयान पर बोले पूर्व MLA योगेश वर्मा
Meerut news : पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने राज्यमंत्री दिनेश खटीक के 'श्रापित हस्तिनापुर' वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने हस् ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, हस्तिनापुर (मेरठ)। जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक द्वारा दिए गए 'श्रापित हस्तिनापुर' वाले बयान पर पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने हस्तिनापुर के आंबेडकर बाजार में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की और राज्यमंत्री पर जमकर प्रहार किए।
पूर्व विधायक ने कहा कि हस्तिनापुर की पावन धरा को श्रापित कहकर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। जो धरा भगवान कृष्ण की कर्म स्थली रही हो, जहां पर पांडव सत्य और धर्म के लिए लड़े हो, जिस धरा से पावन मां गंगा बह रही हों, जो धरती प्रदेश की दिशा तय करती हो, उस धरती को श्रापित कहना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
कहा कि इस क्षेत्र की जनता ने राज्यमंत्री को बहुत सम्मान दिया, दो बार विधायक बनाया और दोनों बार मंत्री पद से नवाजा, उस भूमि को श्रापित कहकर उन्होंने इस पवित्र भूमि को कलंकित करने का कार्य किया है। महाभारत में कौरवों ने द्रोपदी का चीरहरण किया था, लेकिन यहां तो राज्यमंत्री ने ही पवित्र भूमि का चीरहरण कर दिया। हस्तिनापुर की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।
यह भी पढ़ें- यह सीट जीतने वाली पार्टी की UP में बनती है सरकार, लेकिन यहां से MLA दिनेश खटीक ने क्यों किया चुनाव न लड़ने का ऐलान
पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि अगर उन्हें मैदान छोड़कर भागना ही था तो यहां की जनता व क्षेत्र को कलंकित नहीं करना चाहिए था। विधायक व मंत्री रहते हुए उन्होंने इसी क्षेत्र से अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, बड़ी-बड़ी बेशकीमती गाड़ियां लीं, इसी धरा में पैदा होकर इसको श्रापित कहना मां को गाली देने जैसा है।
यह भी पढ़ें- राज्यमंत्री दिनेश खटीक के बयान पर विवाद, विपक्ष हमलावर, बीजेपी का किनारा
कहा कि अब उन्हें यहां से अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, अगर उन्हें यहां से भागना ही था तो उन्हें इस भूमि को कलंकित नहीं करना चाहिए था। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण करने वालों का कोई का नाम लेने वाला नहीं है, यही हाल इन लोगों का होने वाला है। हस्तिनापुर की जनता प्रदेश का रास्ता तैयार करती है, शायद अब जनता प्रदेश में भी परिवर्तन लाना चाह रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।