यह सीट जीतने वाली पार्टी की UP में बनती है सरकार, लेकिन यहां से MLA दिनेश खटीक ने क्यों किया चुनाव न लड़ने का ऐलान

संवाद सूत्र, खरखौदा (मेरठ)। प्रदेश के जलशक्ति राज्यमंत्री व हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक ने कहा कि हस्तिनापुर श्रापित भूमि है। कोई भी दूसरी बार विधायक नहीं बना। पुराण व विभिन्न ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनके अंतर्मन ने यह तय किया है कि वह भी इस भूमि से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। वह बुधवार को एमएस हेरिटेज विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बोल रहे थे।

मंच पर उपस्थित कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक ऐसी घोषणा नहीं की थी, लेकिन जब मंच पर गुरुजी हैं तो दिल की बात जुबान पर आ गई। बोले, यहां पर द्रौपदी का श्राप है। फिर भी वह दो बार विधायक बने और दोनों बार मंत्री बने। यह बयान सामने आने के बाद पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ इसके कारणों व संभावनाओं को लेकर कयास लगने लगे हैं।