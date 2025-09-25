युवक ने बुजुर्ग के सीने में मारा मुक्का, मौत, मेरठ में दो पक्षों में लेनदेन को लेकर हुए विवाद के दौरान चली गई जान

Meerut News मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पैसों के लेन-देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने आरोपितों के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। पैसों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद में एक बुजुर्ग की जान चली गई। दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान एक युवक ने बुजुर्ग के सीने में घूंसा मार दिया। अचेत अवस्था में स्वजन जिला अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोपित के घर पर हमला कर दिया। पुलिस ने किसी तरह परिवार के लोगों की जान बचाई। तनाव के चलते एएसपी ने मुहल्ले में पुलिस बल तैनात कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लिसाड़ी गेट के श्यामनगर निवासी मुसीर पड़ोसी सावेज के साथ चावल का व्यापार करता है। कुछ दिनों पहले दोनों को व्यापार में घाटा हो गया था। मुसीर ने पुलिस को बताया कि वह सावेज को उसके हिस्से की पूरी रकम दे चुका है। इसके बाद भी सावेज उस पर 21 हजार रुपये बता रहा था। इसी रकम को लेकर चार दिन से उनके बीच विवाद चल रहा था।