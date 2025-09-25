Language
    युवक ने बुजुर्ग के सीने में मारा मुक्का, मौत, मेरठ में दो पक्षों में लेनदेन को लेकर हुए विवाद के दौरान चली गई जान

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:07 PM (IST)

    Meerut News मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पैसों के लेन-देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने आरोपितों के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बुजुर्ग की मौत के बाद विलाप करते स्वजन और इंसेट में आशिक अली का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। पैसों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद में एक बुजुर्ग की जान चली गई। दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान एक युवक ने बुजुर्ग के सीने में घूंसा मार दिया। अचेत अवस्था में स्वजन जिला अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार के लोगों ने आरोपित के घर पर हमला कर दिया। पुलिस ने किसी तरह परिवार के लोगों की जान बचाई। तनाव के चलते एएसपी ने मुहल्ले में पुलिस बल तैनात कर दिया।

    लिसाड़ी गेट के श्यामनगर निवासी मुसीर पड़ोसी सावेज के साथ चावल का व्यापार करता है। कुछ दिनों पहले दोनों को व्यापार में घाटा हो गया था। मुसीर ने पुलिस को बताया कि वह सावेज को उसके हिस्से की पूरी रकम दे चुका है। इसके बाद भी सावेज उस पर 21 हजार रुपये बता रहा था। इसी रकम को लेकर चार दिन से उनके बीच विवाद चल रहा था।

    बुधवार सुबह सावेज भाई शादाब, आमिल, मोनू व साहिद और मां रुखसाना के साथ उनके घर में घुस आया। आरोपितों ने उसके साथ मारपीट कर दी। 65 वर्षीय दादा आशिक अली बचाने लगे। इसी दौरान एक आरोपित ने उनके सीने में घूंसा मार दिया। वह नीचे गिर गए। स्वजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सक ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आक्रोशित परिवार ने आरोपितों के घर पर हमला कर दिया।

    वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह परिवार को बचाया और घर से निकालकर थाने ले गए। एएसपी अंतरिक्ष जैन ने तनाव के चलते मुहल्ले में पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं, सावेज की मां रुखसाना ने मुसीर पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।

    थाना प्रभारी अशोक शर्मा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आशिक की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। विसरा सुरक्षित रखा गया है।