दर्दनाक हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार तीन छात्रों का एक-एक पैर शरीर से कटकर हुआ अलग

Saharanpur News सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड पर रोडवेज बस ने बाइक सवार तीन छात्रों को टक्कर मार दी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में तीनों छात्रों का एक-एक पैर कट गया। पुलिस ने उन्हें देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया और बस को कब्जे में ले लिया। बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए।

संवाद सूत्र, जागरण. बिहारीगढ़ (सहारनपुर)। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड पर बाइक सवार तीन छात्रों को सामने से तेज गति से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों छात्रों का एक-एक पैर कटकर शरीर से अलग हो गया। दुर्घटना के बाद चालक और परिचालक सवारियों से भरी बस को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों छात्रों गंभीर हालत में देहरादून अस्पताल भिजवा दिया तथा रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया।

बुधवार सुबह करीब 11 बजे बाइक पर सवार तीन छात्र एलिवेटेड रोड से डाट मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी बीच सामने से तेज गति से आई रोडवेज बस ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों छात्र काफी दूर जाकर गिरे और लहूलुहान हो गए।

हादसे में तीनों छात्रों का एक-एक पैर पूरी तरह क्षतविक्षत हो गया और शरीर से अलग हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायल छात्रों को देहरादून अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार किया रहा है। थानाध्यक्ष अक्षय शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए लक्ष्य सैनी पुत्र गोली, कपिल पुत्र सुनील और गुरविन्द्र पुत्र सुरेंद्र तीनों कस्बा बिहारीगढ़ के रहने वाले हैं। इनमें से दो छात्र जय जनता विद्यालय दामोदरबाद में पढ़ते हैं, जबकि एक छात्र टांको सुंदरपुर में अध्यनरत है। हादसे के बाद आरोपित चालक और परिचालक सवारियों से भरी बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बस में सवार लोग उतरकर अन्य वाहनों से गंतव्य को रवाना हो गए। रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया है l

कंधा टकराने पर दो छात्रों ने सहपाठी का सिर फोड़ा संवाद सूत्र, तीतरो (सहारनपुर)। कक्षा में सहपाठी का कंधे से कंधा टकराना दो छात्रों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने छात्र का मारपीट कर सिर फोड़ दिया। क्षेत्र के गांव के इंटर कालेज में बुधवार को कक्षा नौ में पढ़ने वाले से एक छात्र का कंधा दूसरे छात्र से कक्षा से बाहर निकलते हुए टकरा गया जिस पर दोनों मे कहासुनी हो गई। आरोप है कि जिसको कंधा लगा था उसने अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर उक्त छात्र की वहीं पर जमकर पिटाई कर दी। सिर में हाथ में पहनने वाला कड़ा लगने से छात्र के सिर खून बह निकाला। घटना के समय कक्षा में अध्यापक नहीं थे।