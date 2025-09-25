प्रेमी ने नाबालिग को दिए 2000 रुपये, उसने नर्स पर फेंक दिया तेजाब, इस बात से हुआ था आगबबूला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Meerut News मेरठ के लोहियानगर में नर्स पर तेजाब फिंकवाने के मामले का राजफाश हो गया है। आरोपित ने एक किशोर को दो हजार रुपये देकर इस वारदात को अंजाम दिलाया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में पता चला कि नर्स पहले आरोपित के घर में किराए पर रहती थी।

जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर आटो स्टैंड पर प्रेमी ने ही किशोर को दो हजार रुपये देकर नर्स पर तेजाब डलवाया था। नर्स प्रेमी के बजाय किसी और से बात करने लगी थी। इसी से क्षुब्ध होकर आरोपित ने यह कदम उठाया। बुधवार रात चेकिंग के दौरान आरोपित को चिंदौड़ी पुलिया पर रोक लिया। आरोपित ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में गोली आरोपित के पैर में लग गई।

लोहियानगर निवासी एक महिला निजी अस्पताल में नर्स है। उसका पति राज मिस्त्री है। दंपती के तीन बच्चे हैं। 40 वर्षीय महिला मंगलवार शाम 7.30 बजे घर से अस्पताल जा रही थी। लोहियानगर आटो स्टैंड पर एक किशोर ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया था। महिला दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किशोर का पीछा किया।

कुछ दूरी पर किशोर लोहियानगर निवासी महेंद्र कुमार की बाइक पर सवार हो गया। पुलिस महेंद्र की तलाश में रात 11 बजे कांबिंग कर रही थी। तभी चिंदौड़ी पुलिया पर चेकिंग के दौरान एएसपी अंतरिक्ष जैन की टीम ने रोक लिया। भागते हुए महेंद्र ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से महेंद्र घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।