    प्रेमी ने नाबालिग को दिए 2000 रुपये, उसने नर्स पर फेंक दिया तेजाब, इस बात से हुआ था आगबबूला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By sushil kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:29 PM (IST)

    Meerut News मेरठ के लोहियानगर में नर्स पर तेजाब फिंकवाने के मामले का राजफाश हो गया है। आरोपित ने एक किशोर को दो हजार रुपये देकर इस वारदात को अंजाम दिलाया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में पता चला कि नर्स पहले आरोपित के घर में किराए पर रहती थी।

    प्रेमी ने नाबालिग को दिए 2000 रुपये, उसने नर्स पर फेंक दिया तेजाब (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर आटो स्टैंड पर प्रेमी ने ही किशोर को दो हजार रुपये देकर नर्स पर तेजाब डलवाया था। नर्स प्रेमी के बजाय किसी और से बात करने लगी थी। इसी से क्षुब्ध होकर आरोपित ने यह कदम उठाया। बुधवार रात चेकिंग के दौरान आरोपित को चिंदौड़ी पुलिया पर रोक लिया। आरोपित ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में गोली आरोपित के पैर में लग गई।

    लोहियानगर निवासी एक महिला निजी अस्पताल में नर्स है। उसका पति राज मिस्त्री है। दंपती के तीन बच्चे हैं। 40 वर्षीय महिला मंगलवार शाम 7.30 बजे घर से अस्पताल जा रही थी। लोहियानगर आटो स्टैंड पर एक किशोर ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया था। महिला दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किशोर का पीछा किया।

    कुछ दूरी पर किशोर लोहियानगर निवासी महेंद्र कुमार की बाइक पर सवार हो गया। पुलिस महेंद्र की तलाश में रात 11 बजे कांबिंग कर रही थी। तभी चिंदौड़ी पुलिया पर चेकिंग के दौरान एएसपी अंतरिक्ष जैन की टीम ने रोक लिया। भागते हुए महेंद्र ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से महेंद्र घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।

    छह साल पहले शुरू हुआ था लव अफेयर

    एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि पूछताछ में महेंद्र ने बताया कि छह साल पहले महिला परिवार के संग उनके मकान में किराये पर रहती थी। तभी से दोनों में प्रेम हो गया था। तीन माह से महिला ने महेंद्र के बजाय किसी अन्य युवक से बातचीत शुरू कर दी थी। तभी उसने दो हजार रुपये में किशोर को तेजाब डालने के लिए सुपारी दी।

    महिला की रेकी कराई

    सोमवार को किशोर को बाइक पर साथ लेकर महिला की रेकी कराई। मंगलवार को किशोर पहले से ही लोहियानगर आटो स्टैंड पर खड़ा हो गया था। महिला के पहुंचने पर तेजाब डालकर भाग गया। कुछ दूर खड़ा महेंद्र उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। घटना के दौरान किशोर का हाथ भी जल गया था। महेंद्र ने उसे भी हापुड़ रोड पर उपचार दिलाया। घटना के बाद महिला को देखने अस्पताल भी पहुंचा था।