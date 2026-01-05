UP पुलिस ने नहीं की सुनवाई तो थाने के सामने ट्रक के आगे कूद गया युवक  

जागरण संवाददाता, मेरठ। पड़ोसी के मारपीट करने की शिकायत लेकर परतापुर थाने पहुंचे युवक की सुनवाई नहीं होने पर ट्रक के आगे कूदकर उसने जान देने की कोशिश की। पीड़ित युवक ने पुलिस पर आरोपित का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया।

परतापुर थानाक्षेत्र के गांव कंचनपुर घोपला निवासी कालू का अपने पड़ोसी से घर के सामने ब्रेकर लगाने को लेकर शनिवार रात विवाद हो गया था। आरोप है कि पड़ोसी ने कालू की पिटाई कर दी। इसके बाद कालू थाने पहुंचा। आरोप है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की और थाने से भगा दिया और आरोपित पड़ोसी का पक्ष लिया।