    UP पुलिस ने नहीं की सुनवाई तो थाने के सामने ट्रक के आगे कूद गया युवक  

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:23 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के परतापुर थाने में पड़ोसी से मारपीट की शिकायत लेकर पहुंचे युवक ने सुनवाई न होने पर ट्रक के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की। युवक ने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    युवक को उठाते पुलिसकर्मी। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, मेरठ। पड़ोसी के मारपीट करने की शिकायत लेकर परतापुर थाने पहुंचे युवक की सुनवाई नहीं होने पर ट्रक के आगे कूदकर उसने जान देने की कोशिश की। पीड़ित युवक ने पुलिस पर आरोपित का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया।

    परतापुर थानाक्षेत्र के गांव कंचनपुर घोपला निवासी कालू का अपने पड़ोसी से घर के सामने ब्रेकर लगाने को लेकर शनिवार रात विवाद हो गया था। आरोप है कि पड़ोसी ने कालू की पिटाई कर दी। इसके बाद कालू थाने पहुंचा। आरोप है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की और थाने से भगा दिया और आरोपित पड़ोसी का पक्ष लिया।

    आरोपित का पक्ष लेने से नाराज कालू थाने के सामने ही ट्रक के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास करने लगा। पुलिस कालू को सड़क से उठाकर थाने ले गई और आरोपित पर कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे घर भेज दिया। थाना प्रभारी अजय शुक्ला का कहना है कि कालू ने शराब पी रखी थी। पड़ोसी से उसका विवाद हो गया था। उसे दिन में शिकायत लेकर आने को कहा था, जिसके बाद वह सड़क पर बैठ गया था। रविवार को दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझौता करा दिया।

    कार सवार युवक पर फायरिंग

    जागरण संवाददाता, मेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र की पंचवटी कालोनी में कार सवार युवक पर तीन युवकों ने फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। 

    पुलिस के अनुसार रिठानी निवासी शशांक बैंसला ने तीन युवकों से कुछ समय पहले फारच्यूनर गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी की किश्त जमा नहीं होने पर फाइनेंसरों ने उसे जब्त कर लिया। शशांक बैंसला ने तीन युवकों पर गाड़ी चोरी करने का आरोप लगाया था। जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। रविवार रात में शशांक ने तीनों युवकों पर फायरिंग का आरोप लगाते हुए तहरीर दी।
    थाना प्रभारी अजय शुकला का कहना है कि घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की गई है। प्रथमदृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। फिलहाल तीनों युवकों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है।

