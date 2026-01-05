Language
    मेरठ के दो क्षेत्रों में गोकशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हुए घायल, दोनों गिरफ्तार 

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:33 PM (IST)

    Encounter in Meerut : मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में पुलिस और गोकश के बीच मुठभेड़ हुई। बहोड़पुर के जंगल में गोवंश ले जाते समय पुलिस ने सादिक को रोका। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

     मवाना थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में घायल सादिक

    जागरण संवाददाता, मवाना मेरठ। मवाना थाना अंतर्गत रविवार देर रात गोकशी के लिए गोवंश लेकर जाते हुए बहोड़पुर के जंगल में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गोकश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वह थाने का गैंग्स्टर भी है और दस से अधिक मुकदमे हैं। पास से तमंचा 315 बोर, एक खोखा, कटान में प्रयुक्त औजार बरामद हुए ।

    थाना प्रभारी पूनम जादौन ने बताया कि रविवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति गोवंश को कटान के लिए बहोड़पुर के जंगल में ले गया है। सूचना पर पुलिस गांव के जंगल में पहुंची गन्ने के खेत में व्यक्ति दिखाई पड़ा। उसने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया।

    उसके दाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। गोकश ने पूछताछ में अपना नाम सादिक उर्फ अटल पुत्र अमीर अहमद निवासी ग्राम सठला बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से तमंचा, खोखा, कारतूस व कटान में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किए। घायल को सीएचसी भिजवाया, उपचार के बाद पुलिस ने उसे मेडिकल कालेज भेज दिया। गोवंश भी पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसे गोशाला भिजवा दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार गोकश पर थाना गैंगस्टर एक्ट समेत मवाना थाने पर दस मुकदमे हैं।

    सरूरपुर पुलिस की मुठभेड़ में गोकश दबोचा 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शातिर गोकश सबदर से रविवार देर रात सरूरपुर थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से सबदर घायल हो गया। हाल में उसने हिंडन नदी पटरी पर गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। उसके एक साथी अहसान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपित से एक तमंचा व कारतूस बरामद किए है। उसे सीएचसी सरूरपुर में भर्ती कराया गया है।

    सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि एक सूचना के बाद पुलिस ने मेरठ-बडौत रोड पर खिवाई पुलिस चौकी के सामने चेकिंग शुरू की। इसी दौरान सबदर यहां आया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो आरोपित ने तमंचे से पुलिस पर गोली चला दी। दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया।

    उन्होंने बताया कि सबदर शातिर गोकश है। वह अपने साथियों संग दिन में सड़कों पर घूम रहे गोवंश को पकड़ लेता था। इसके बाद उसे हिंडन नदी पर जंगल में बांध देते थे। छह दिन पूर्व सबदर व अहसान ने अपने साथियों संग मिलकर हिंडन नदी पर गोवंश की हत्या की थी। पुलिस के छापा मारने पर फरार हो गए थे। पुलिस ने अहसान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सबदर की तलाश की जा रही थी। उन्होंने बताया कि सबदर भट्ठे पर काम करता था। रात में गोकशी करता था। उन्होंने बताया कि गोकशी में शामिल एक और आरोपित को पुलिस तलाश रही है।