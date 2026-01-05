सीनियर पुलिस अधिकारी के बेटे से फ्लैट दिलाने के नाम पर 27 लाख की ठगी, दो महिलाओं सहित दस के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ में एसपी सिटी रहे आरके सिंह राठौर के पुत्र से 10 लोगों ने फ्लैट दिलाने के नाम पर 27.62 लाख रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने दो महिलाओं सहित दस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ के विपुल खंड, गोमती नगर निवासी शेखर राठौर ने गंगानगर थाने में दी तहरीर में बताया कि वह वर्ष 2016-17 में मेरठ में रिलायंस कंपनी में कार्यरत थे।

उनके पिता आरके सिंह राठौर 1998-99 में मेरठ में एसपी सिटी रहे थे। उस समय उनके पिता के बुढ़ाना गेट निवासी संजीव गोयल उर्फ टीटू से पारिवारिक संबंध हो गए थे। संजीव गोयल ने अपने जीजा अचल गुप्ता, शरद सिंघल व संजय सिंघल के साथ मिलकर एएसजी डेवलपर्स प्राइवेट लि. नाम से कंपनी पंजीकृत कराई। इसके बाद गंगानगर के ओ-पाकेट में पनाचे के नाम से आवासीय टावर का निर्माण शुरू किया।

आरोप है कि संजीव गोयल व उनकी पत्नी पूनम, भतीजे अर्जित गुप्ता, जीजा अचल गुप्ता, उनकी पत्नी कविता व विपिन मलिक आदि ने उन्हें एक फ्लैट खरीदने को कहा। साथ ही बैंक से लोन पास कराने का आश्वासन भी दिया। इस पर उन्होंने फ्लैट खरीदने के लिए हामी भर दी। साथ ही कहा कि जब तक उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं मिलेगा, बैंक की किस्त भी वही लोग चुकाते रहेंगे।

इसके बाद आरोपितों ने 27 नवंबर-2017 को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लि. मंगलपांडे नगर से उक्त फ्लैट पर 31.37 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करा अपने खाते में ले लिया। इसमें संजीव गोयल ने अपने भतीजे अनुभव गोयल को गारंटर बनाया। कुछ समय बाद उन्होंने फ्लैट की रजिस्ट्री कराने को कहा तो वह बहानेबाजी करने लगे। लोन की किस्त भी जमा करना बंद कर दिया।