इमरान मसूद हाउस अरेस्ट, बरेली जा रहे थे सांसद, जताई नाराजगी, बोले- लोकतांत्रिक मूल्यों का हुआ हनन

MP Imran Masood सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का बरेली में हुूए उपद्रव के पीड़ितों से मिलने का कार्यक्रम था लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। उन्हें अंबाला रोड स्थित उनके आवास से बाहर नहीं जाने दिया गया। सांसद ने कहा कि वह पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे लेकिन उन्हें रोका गया यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। समर्थकों ने हाउस अरेस्ट पर नाराजगी जताई।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सांसद इमरान मसूद बरेली में हुए उपद्रव के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। पुलिस ने उन्हें अंबाला रोड स्थित उनके बड़ी नहर आवास से बाहर नहीं जाने दिया। बुधवार को सुबह से ही सांसद के आवास पर पुलिस की तैनाती रही।

इमरान मसूद बरेली जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। इस दौरान उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में आवास पर पहुंच गए और सांसद से मुलाकात की। समर्थकों ने हाउस अरेस्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता का प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर जाकर पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वह सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिलने और उनका हालचाल लेने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोका, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है।