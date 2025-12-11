Language
    आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली-देहरादून हाईवे पर फिसल गईं 20 बाइक और चार कार

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:04 PM (IST)

    मेरठ में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जौं का कुट्टा बिखरने से 20 बाइक और चार कार फिसल गईं। शामली से हापुड़ जा रहा ट्रक बिना ढके कुट्टा ले जा रहा था। कार औ ...और पढ़ें

    मेरठ में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कार पर पड़ा जौ का कुट्टा 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। ट्रक में बिना कपड़े से ढके जौ का कुट्टा ले जाना यातायात के नियमों को तोड़ना है, उसके बाद भी खुले ट्रक में जौं का कुट्टा ले जाने पर पुलिस, आरटीओ और नगर निगम की टीम ने कभी ध्यान नहीं दिया। बुधवार को कार और ट्रक की भिड़ंत में जौ का कुट्टा दिल्ली-दून हाईवे पर करीब 50 मीटर तक बिखर गया।
    हालात यह हो गए कि एक घंटे में ही वहां से गुजरने वाले 20 बाइक सवार और चार कार फिसल गईं। इसी बीच भीड़ ने ट्रक के चालक को पकड़कर सड़क साफ कराने की मांग की। करीब आधा घंटा तक हंगामा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी बुलाकर जौ का कुट्टा हटा दिया गया है। उसकी वजह से हाईवे को वन वे कर दिया गया था। उसकी वजह से काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा और जाम की स्थिति बनी । शामली से जौ का कुट्टा ट्रक में भरकर चालक रिजवान हापुड़ के लिए रवाना हुआ था।
    जौ का कुट्टा पर कोई कपड़ा नहीं ढका था। यही कारण है कि जौ का कुट्टा कई बार हाईवे पर गिरता चला जाता है। बुधवार को दिल्ली-दून हाईवे पर परतापुर थाना क्षेत्र में आरएएफ कट के समीप आगे चल रही कार को ट्रक से ओवरटेक किया जा रहा था। इसी बीच कार और ट्रक की साइड लग गई। तभी जौ का कुट्टा ट्रक से सड़क पर बिखर गया।
    कार के ऊपर पर काफी मात्रा में कुट्टा गिरने से उसमें सवार सचिन, जाकिर समेत चारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। करीब 50 मीटर तक जौ का कुट्टा सड़क पर बिखर जाने से वहां जाम लग गया। साथ ही एक घंटे 20 बाइक सवार भी फिसल गए। चार कार सवार का संतुलन बिगड़ गया था।
    हाईवे की यह हालत देखकर भीड़ ने ट्रक के चालक रिजवान को पकड़ लिया। उसके बाद सड़क से जौ का कुट्टा हटाने की मांग की। आसपास के लोगों ने परतापुर पुलिस, नगर निगम और आरटीओ विभाग में भी फोन कर सड़क से जौं का कुट्टा हटाने की मांग की। भीड़ के कब्जे से पुलिस ने चालक रिजवान को हिरासत में ले लिया। जेसीबी बुलाकर जौ का कुट्टा हटा दिया गया है। उससे पहले हाईवे को वेदव्यासपुरी मोड के पास से बैरियर लगाकर वन वे कर दिया गया।
    जौं का कुट्टा हटने पर यह बैरियर हटाया गया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस ने जेसीबी मशीन बुलाकर सड़क से जौ का कुट्टा हटा दिया है। ताकि वहां हादसा न हो। यातायात को वन वे कर निकाल गया। इसकी वजह से आधे घंटे तक दिल्ली हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रहीं। जौं का कुट्टा हटने पर बैरियर हटाया गया। उसके बाद यातायात सामान्य हो गया।
    परतापुर प्रभारी निरीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि चालक रिजवान के पास जौ का कुट्टा ले जाने के लिए आवश्यक कागजात थे, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। उधर, ऐसे में सवाल यह है कि जिस ट्रक की वजह से हाईवे पर जाम लगा, 20 बाइक सवार फिसल गए, इसके बाद भी पुलिस ने बिना कार्रवाई के उसे छोड़ दिया।

