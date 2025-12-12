मेरठ में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर लगातार दूसरे दिन हादसा, तीन कार क्षतिग्रस्त, इस कारण ड्राइवर को अचानक लगाने पड़े ब्रेक

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। कंकरखेड़ा क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर खिर्वा फ्लाईओवर के पास सड़क पार कर रहे दिव्यांग को बचाने के चक्कर में तीन कार टकरा गईं। इनमें से दो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद हाईवे पर जाम के हालात भी बन गए।

गुरुवार दोपहर कंकरखेड़ा क्षेत्र में कृष्णा पब्लिक स्कूल और खिर्वा फ्लाईओवर के बीच में एक दिव्यांग व्यक्ति हाईवे पार कर रहा था। तभी देहरादून की ओर से दिल्ली की तरफ जा रही एक कार जैसे ही नजदीक पहुंची, चालक ने दिव्यांग को देख एकाएक ब्रेक लगा दिए।

