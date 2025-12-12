Language
    मेरठ में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर लगातार दूसरे दिन हादसा, तीन कार क्षतिग्रस्त, इस कारण ड्राइवर को अचानक लगाने पड़े ब्रेक

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:48 PM (IST)

    Meerut News: मेरठ में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर लगातार दूसरे दिन हादसा हो गया। दिव्यांग को बचाने के चक्कर में तीन कार टकरा गईं। इनमें से दो कार बुरी तर ...और पढ़ें

    दिल्ली-देहरादून पर खिर्वा फ्लाईओवर के पास सड़क हादसे के बाद लगा जाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। कंकरखेड़ा क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर खिर्वा फ्लाईओवर के पास सड़क पार कर रहे दिव्यांग को बचाने के चक्कर में तीन कार टकरा गईं। इनमें से दो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद हाईवे पर जाम के हालात भी बन गए।
    गुरुवार दोपहर कंकरखेड़ा क्षेत्र में कृष्णा पब्लिक स्कूल और खिर्वा फ्लाईओवर के बीच में एक दिव्यांग व्यक्ति हाईवे पार कर रहा था। तभी देहरादून की ओर से दिल्ली की तरफ जा रही एक कार जैसे ही नजदीक पहुंची, चालक ने दिव्यांग को देख एकाएक ब्रेक लगा दिए।

    दिव्यांग को सड़क पार कर डिवाइडर पर पहुंच गया। मगर, उस कार के पीछे आई दूसरी कार उसके पिछले हिस्से से टकरा गई। तभी तीसरी कार दूसरी कार के पिछले हिस्से से टकराई। जिससे तीनों कार क्षतिग्रस्त हो गईं, मगर सबसे अधिक नुकसान पहली और तीसरी कार में हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। अगली कार टक्कर के बाद बीच सड़क पर घूम गई। हादसे के बाद जाम लग गया।
    हादसे में तीन कारों में सवार आठ लोगों में से दो को हल्की चोट लगी। तीनों कारों के चालक एक-दूसरे की गलती बताने लगे। बाद में कुछ लोगों के समझाने पर वहां से चले गए। इस मामले में कंकरखेड़ा थाने की हाईवे चौकी प्रभारी अमित कुमार का कहना है कि इस तरह की कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली है।

    यह भी पढ़ें- आखिर ऐसा क्या हुआ कि Delhi Dehradun Highway पर फिसल गईं 20 बाइक और चार कार

    इससे पूर्व बुधवार को दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जौं का कुट्टा बिखरने से 20 बाइक और चार कार फिसल गईं थीं। शामली से हापुड़ जा रहा ट्रक बिना ढके कुट्टा ले जा रहा था। कार और ट्रक की टक्कर के बाद हाईवे पर कुट्टा फैल गया था, जिससे यातायात बाधित हुआ था और जाम की स्थिति बनी थी।