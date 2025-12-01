दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में! ट्रायल के लिए खोला गया हाईवे, कहां तक नहीं लगेगा टोल?

जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून हाईवे, NH-9 का अक्षरधाम मंदिर से खेकड़ा EPE (बागपत) तक का 32 किलोमीटर का हिस्सा सोमवार को ट्रायल के लिए खोल दिया गया। यह छह लेन वाला हाईवे अभी हल्के वाहनों के लिए है। देहरादून की तरफ वाले हिस्से पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और इसे खुलने में समय लग सकता है। उम्मीद है कि बचा हुआ कंस्ट्रक्शन एक महीने में पूरा हो जाएगा।

दिल्ली-सहारनपुर देहरादून हाईवे 709 बी की सड़क पर एक स्थान पर हुआ पैच वर्क । जागरण NHAI नए साल में इसका औपचारिक उद्घाटन कर सकता है। इसके बाद, देहरादून का 210 किलोमीटर का सफर अभी के चार से पांच घंटे के मुकाबले 2.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिल्ली-सहारनपुर देहरादून हाईवे 709बी पर ट्रायल रन के दौरान दौड़ते वाहन। पारस कुमार दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून हाईवे, NH-9 का अक्षरधाम मंदिर से खेकड़ा EPE (बागपत) तक का हिस्सा, जिसे NH-709B के नाम से जाना जाता है, सोमवार को ट्रायल के लिए खोल दिया गया। इस 32 किलोमीटर के हिस्से में 19.2 किलोमीटर का एलिवेटेड हिस्सा शामिल है। इसके बनने में ₹3498.51 करोड़ का खर्च आया। खेकड़ा (बागपत) के पास निर्माणाधीन होने के कारण अभी बंद है एनएच344जी। जागरण खेकड़ा EPE (बागपत) से आगे, NH-709B, बन रहे दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे, NH-344G से जुड़ता है, जो अभी बंद है। इसके खुलने के बाद ही देहरादून जा सकेंगे। NHAI अधिकारियों का कहना है कि ट्रायल के लिए कोई टाइमफ्रेम तय नहीं किया गया है, न ही उद्घाटन के बारे में कोई फैसला हुआ है। खेकड़ा तक कोई टोल नहीं इस हाईवे पर दिल्ली से खेकड़ा तक कोई टोल नहीं लगेगा। NHAI ने पहले ही तय कर लिया था कि ट्रायल के लिए खोला जा रहा हिस्सा टोल-फ्री होगा। इससे आगे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को टोल देना होगा। रेट अभी तय नहीं हुए हैं।

चढ़ने और उतरने के लिए लूप और रैंप बनाए गए NH-9 पर अक्षरधाम मंदिर से बागपत की ओर, शास्त्री पार्क, खजूरी चौक के पास, RF कैंप के पास एक कट, लोनी में राम पार्क के पास और ट्रांसिका सिटी के पास पहुंचने के लिए रैंप बनाए गए हैं। इन्हें गाड़ियों के आने-जाने के लिए खोल दिया गया है। बागपत से दिल्ली जाते समय ट्रांसिका सिटी के पास वाला रास्ता बंद है, लेकिन ट्रांसिका सिटी के पास वाला रास्ता इसी रास्ते पर है, क्योंकि जिस घर का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, वह इसी रास्ते पर है।

हालांकि, ट्रांसिका सिटी से आने-जाने, लोनी रोड पर उतरने और चढ़ने, सभापुर के पास उतरने, गढ़ी मेंधू के पास उतरने और उस्मानपुर दूसरा पुश्ता के पास उतरने के लिए रैंप खोल दिए गए हैं। खजूरी चौक के ऊपर हाईवे के करीब 200 मीटर हिस्से पर फाइबरग्लास लगाया गया है, जिससे सिग्नेचर ब्रिज का नज़ारा दिखता है।

दिल्ली के अंदर स्पीड लिमिट पर चर्चा हाईवे को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ियों को चलाने के हिसाब से बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश बॉर्डर के अंदर स्पीड लिमिट है। दिल्ली में, अलग-अलग जगहों पर साइन 65 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट बताते हैं, लेकिन यह फाइनल नहीं है।

NHAI अधिकारियों ने कहा कि स्पीड लिमिट पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से चर्चा की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना ऑर्डर लागू है, जो हाईवे पर स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होने से रोकता है।

जनवरी 2019 में नींव रखी गई NH-9 अक्षरधाम मंदिर से खेकड़ा तक इस हाईवे की नींव जनवरी 2019 में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रखी गई थी। लोनी बॉर्डर से खेकड़ा EPE तक कंस्ट्रक्शन का काम 11 मई, 2021 को शुरू हुआ, जबकि लोनी बॉर्डर से NH-9 अक्षरधाम मंदिर तक कंस्ट्रक्शन 27 जून, 2022 को शुरू हुआ। पूरा होने का टारगेट दिसंबर 2024 था। कंस्ट्रक्शन तय समय पर पूरा हुआ, और दिल्ली असेंबली इलेक्शन की वजह से, खेकड़ा तक हाईवे के उद्घाटन की तारीख 17 दिसंबर, 2024 रखी गई थी।

हालांकि, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) के इंस्पेक्शन में एलिवेटेड सेक्शन के बेयरिंग और सरफेस में खराबी पाई गई, जिससे यह नामुमकिन हो गया। बाद में बेयरिंग बदल दिए गए और सरफेस की मरम्मत की गई। टूटी हुई एंटी-ग्लेयर स्क्रीन बदली जाएंगी हाईवे काफी समय से बनकर तैयार था। गाड़ियों की आवाजाही कम होने की वजह से लोग हाईवे पर टहलते-टहलते रहते थे। बदमाशों ने इस मौके का फायदा उठाया और गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी से बचाने के लिए सेंट्रल वर्ज पर लगी काफी एंटी-ग्लेयर स्क्रीन तोड़ दीं। हालांकि, NHAI ने उन्हें डांटा नहीं। चूंकि हाईवे ट्रायल के लिए खोला गया है, इसलिए इन स्क्रीन को बदला जाएगा।