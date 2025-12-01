फर्राटा भरने को तैयार रहें... दिल्ली-देहरादून का सफर सिर्फ ढाई-तीन घंटे में, ट्रायल रन शुरू

जागरण संवाददाता, बागपत। दिल्ली से देहरादून की दूरी अब छह घंटे की जगह ढाई से तीन घंटे में पूरी हो जाएगी। दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर ट्रायल रन शुरू हो गया है।

दिल्ली में गीता कालोनी एंट्री प्वाइंट के पास लगे बैरिकेड्स रविवार देर रात ट्रायल रन के लिए हटा दिए गए। 210 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर यह ट्रायल रन 10 दिन चलेगा। उसके बाद फैसला होगा कि इसे आम जनता के लिए स्थाई रूप से कब खोला जाए।

संभावना जताई जा रही है कि 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री इसे देश की जनता को समर्पित कर सकते हैं। अक्षरधाम से शुरू होकर यह हाईवे बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून पहुंचेगा और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) से खेकड़ा में मिलेग। इस एक्सप्रेस के शुरू होने से कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी।