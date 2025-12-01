Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्राटा भरने को तैयार रहें... दिल्ली-देहरादून का सफर सिर्फ ढाई-तीन घंटे में, ट्रायल रन शुरू

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर ट्रायल रन शुरू हो गया है, जिससे अब यह दूरी केवल ढाई से तीन घंटे में तय की जा सकेगी। 210 किलोमीटर लंबा यह हाईवे अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। उम्मीद है कि 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, जिससे दिल्ली और बागपत के बीच की दूरी 20 मिनट में तय हो सकेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर ट्रायल रन शुरू। जागरण

    जागरण संवाददाता, बागपत। दिल्ली से देहरादून की दूरी अब छह घंटे की जगह ढाई से तीन घंटे में पूरी हो जाएगी। दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर ट्रायल रन शुरू हो गया है।
    दिल्ली में गीता कालोनी एंट्री प्वाइंट के पास लगे बैरिकेड्स रविवार देर रात ट्रायल रन के लिए हटा दिए गए। 210 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर यह ट्रायल रन 10 दिन चलेगा। उसके बाद फैसला होगा कि इसे आम जनता के लिए स्थाई रूप से कब खोला जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संभावना जताई जा रही है कि 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री इसे देश की जनता को समर्पित कर सकते हैं। अक्षरधाम से शुरू होकर यह हाईवे बागपत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून पहुंचेगा और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) से खेकड़ा में मिलेग। इस एक्सप्रेस के शुरू होने से कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी।

    बागपत से दिल्ली केवल 20 मिनट में
    दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का एलिवेटेड हिस्सा अक्षरधाम मंदिर दिल्ली से खेकड़ा पाठशाला तक बना है। इसका प्रयोग करते हुए बागपत से दिल्ली की दूरी केवल 20 मिनट में तय हो जाएगी। अभी जहां एक से डेढ़ घंटा लगता है। यमुना पुश्ते पर जाम में फंसना पड़ता है।