    सनी लियोन का न्यू ईयर पर डीजे कार्यक्रम रद, मथुरा में संतों ने किया भारी विरोध

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    मथुरा में नए साल पर द ट्रंक बार में होने वाला बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन का डीजे कार्यक्रम संतों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया है। संतों ने धर्म न ...और पढ़ें

    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। नए वर्ष पर अलग-अलग होटल और बार में जश्न की तैयारी की जा रही हैं। आगरा-दिल्ली हाईवे पर स्थित द ट्रंक बार में एक जनवरी को बालीवुड अभिनेत्री सनी लियोन का कार्यक्रम था। यहां पर उनका डीजे प्ले था। लेकिन साधुृ-संतों ने इसे लेकर विरोध कर दिया। उनका आरोप है कि धर्म नगरी में पोर्न स्टार सनी लियोन का कार्यक्रम उचित नहीं है। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी।

    डीएम को पत्र लिखकर की मांग

    श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने डीएम सीपी सिंह को पत्र लिखकर कार्यक्रम रद कराने की मांग की थी। सोमवार देर रात ट्रक प्रबंधन सनी लियोन का कार्यक्रम रद कर दिया।

    ट्रक बार के एमडी मितुल पाठक ने बताया कि साधु-संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्यक्रम को रद कर दिया गया है। करीब 20 हजार की एक टिकट बिकी थी, जिन्होंने बुकिंग कराई, उन्हें रिफंड किया जा रहा है।

