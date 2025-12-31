सनी लियोन का न्यू ईयर पर डीजे कार्यक्रम रद, मथुरा में संतों ने किया भारी विरोध

जागरण संवाददाता, मथुरा। नए वर्ष पर अलग-अलग होटल और बार में जश्न की तैयारी की जा रही हैं। आगरा-दिल्ली हाईवे पर स्थित द ट्रंक बार में एक जनवरी को बालीवुड अभिनेत्री सनी लियोन का कार्यक्रम था। यहां पर उनका डीजे प्ले था। लेकिन साधुृ-संतों ने इसे लेकर विरोध कर दिया। उनका आरोप है कि धर्म नगरी में पोर्न स्टार सनी लियोन का कार्यक्रम उचित नहीं है। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीएम को पत्र लिखकर की मांग श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने डीएम सीपी सिंह को पत्र लिखकर कार्यक्रम रद कराने की मांग की थी। सोमवार देर रात ट्रक प्रबंधन सनी लियोन का कार्यक्रम रद कर दिया।