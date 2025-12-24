प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 171 किसानों से 3.36 करोड़ रुपये की रिकवरी होगी, मथुरा में सामने आया घपला
उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3.36 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। यह वसूली किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में द ...और पढ़ें
राकेश शर्मा, जागरण संवाददाता, मथुरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2021-22 मौसम के फसल बीमा में जांच के बाद 732 बीमा पालिसी संदिग्ध पाई गई हैं। इनमें से 171 किसानों से 3.36 करोड़ रुपये की रिकवरी होगी। जिले से इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो शासन को भेजी जाएगी।
रबी 2021-22 मौसम के फसल बीमा में 732 बीमा आवेदन संदिग्ध पाए गए थे
शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2021-22 मौसम में किसानों द्वारा गलत तरीके से प्राप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली कराए जाने और रबी 2024-25, खरीफ 2025 मौसम में फर्जी बीमा पालिसियों की जांच कराए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों की जांच हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में उप कृषि निदेशक ने बीमा प्रकरण की जांच की। जिसमें 732 किसान संदिग्ध पाए गए।
110 किसानों ने गलत तरीके से लिया फसल बीमा
जांच की गई 732 पालिसियों में सबसे तहसील छाता में 132, तहसील गोवर्धन में 44 और सदर तहसील में सात अपात्र थे, जबकि तीनों तहसीलों में कुल 12 किसान ऐसे थे, जो सत्यापन के समय मिले ही नहीं। इस प्रकार कुल 171 किसानों से धनराशि 3़ 36 करोड़ रुपये की वसूली की जा रही है।
रबी 20224-25 में भी मिलीं 1,117 फर्जी पालिसियां, निरस्त हुईं
स्थलीय जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें से 110 किसानों ने क्षतिपूर्ति की धनराशि 2़ 47 करोड़ रुपये गलत तरीके से ली थी, जिनकी वसूली नोटिस जारी हो चुके हैं। अब तक करीब 21 लाख रुपये से अधिक की वसूली 13 किसानों से हो चुकी है। जिले में रबी 2024-25 मौसम में किसानों की 3,893 बीमा पालिसियों की भी जांच कराई गई। जांच के बाद 1,117 फर्जी बीमा पालिसियों का निस्तारण कर दिया गया था। इनकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।
51 किसानों ने स्वीकारा, गलत तरीके से लिया बीमा
मथुरा। 51 किसानों ने उप कृषि निदेशक एवं बीमा कंपनी के माध्यम से स्वयं प्रार्थना पत्र देकर क्षतिपूर्ति धनराशि 64़ 56 लाख रुपये की धनराशि वापस करने का अनुरोध किया है। इनमें से 12 आवेदन ऐसे हैं, जिसमें किसान द्वारा अपनी जमीन से अधिक का बीमा कराया गया है। इन 12 आवेदन के बारे में बीमा कंपनी द्वारा भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2021-22 में रबी मौसम की रिपोर्ट तैयार की गई है। जो 732 पालिसी संदिग्ध पाई गई, उनसे जांच के बाद रिकवरी की जा रही है। - वसंत कुमार दुबे, उप निदेशक कृषि
