मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से मची खलबली, तीन अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से विकसित की जा रही तीन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। छाता और जैत क्षेत्र में स्थित इन कॉलोनियों में सड़क और न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा तीन अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गईं। अवैध रूप से विकसित की जा रहीं तीन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों में खलबली मच गई।
यहां गरजा बुलडोजर
आदर्श कुमार द्वारा श्रीजी बाबा स्कूल के सामने, हाईवे, छाता में 50 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में सड़क, नाली का निर्माण किया जा रहा था। प्रमोद व लाखन सिंह द्वारा संस्कृति यूनिवर्सिटी स्थित आंरेज कुंज के पास, छाता में 30 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में सड़क, नाली का निर्माण किया जा रहा था। बैकटेश कुमार द्वारा जीएलए यूनिवर्सिटी के सामने मौजा-जैत में 12 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में सड़क, नाली का निर्माण किया जा रहा था।
दिए सख्त निर्देश
तीनों अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। सोमवार को तीनों कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। सचिव आशीष कुमार सिंह ने बताया कि अवैध विकसित की जा रहीं कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार सचिव के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में प्राधिकरण प्रवर्तन दल के साथ थाना-छाता का आवश्यक पुलिस बल उपस्थित रहा। उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के निर्देशन में समय-समय पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निरन्तर जारी रहेगी।
