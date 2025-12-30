मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से मची खलबली, तीन अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा तीन अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गईं। अवैध रूप से विकसित की जा रहीं तीन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों में खलबली मच गई।

यहां गरजा बुलडोजर

आदर्श कुमार द्वारा श्रीजी बाबा स्कूल के सामने, हाईवे, छाता में 50 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में सड़क, नाली का निर्माण किया जा रहा था। प्रमोद व लाखन सिंह द्वारा संस्कृति यूनिवर्सिटी स्थित आंरेज कुंज के पास, छाता में 30 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में सड़क, नाली का निर्माण किया जा रहा था। बैकटेश कुमार द्वारा जीएलए यूनिवर्सिटी के सामने मौजा-जैत में 12 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में सड़क, नाली का निर्माण किया जा रहा था।