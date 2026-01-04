SIR in UP: 6 को जारी होगा मतदाता सूची का ड्राफ्ट, पौने चार लाख नामों पर लटकी तलवार

जागरण संवादाता, मथुरा । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा में किए गए बदलाव के बाद अब छह जनवरी को जिले की मतदाता सूची का ड्राफ्ट (कच्ची सूची) प्रकाशित किया जाएगा। रविवार को अवकाश के बावजूद सूची प्रकाशन की अंतिम तैयारियों को पूरा किया गया। सबसे बड़ी खबर यह है कि करीब पौने चार लाख मतदाताओं के नामों पर एएसडी (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड) की तलवार लटक रही है। आपत्तियां नहीं आईं तो अंतिम सूची से इन नामों को बाहर किया जाना तय है।

एडीएम वित्त एवं राजस्व डा़ पंकज कुमार वर्मा ने बताया छह जनवरी को ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ ही दावे और आपत्तियां प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया छह जनवरी से लेकर छह फरवरी तक चलेगी। इस दौरान मतदाता प्रकाशित सूची में अपना नाम देख सकेंगे।

यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से कट गया है या एएसडी सूची में डाल दिया गया है, तो वह निर्धारित फार्म भरकर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही मतदाता सूची का अंतिम और फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कल जारी होने वाले ड्राफ्ट में अपना और अपने परिजनों का नाम अवश्य जांच लें, ताकि आगामी चुनावों में उन्हें मतदान से वंचित न होना पड़े।