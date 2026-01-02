SIR in UP: नये मतदान केंद्रों पर बूथ के हिसाब से शिफ्ट होंगे मतदाता, बीएलओ और सुपरवाइजर जुटे
ललितपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 93 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। बीएलओ
जागरण संवाददाता, ललितपुर। जनपद की ललितपुर सदर और महरौनी विधानसभा क्षेत्र में 93 नये मतदेय स्थल बनाये गये हैं। नये मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को बूथ के हिसाब से शिफ्ट किया जा रहा है। इन मतदेय स्थलों के मतदाताओं को अपने आसपास ही मतदान केन्द्र पर मतदान की सुविधा मिलेगी। नये मतदेय स्थलों पर मतदाताओं को शिफ्ट करने में बीएलओ और सुपरवाइजर जुट गये हैं। जनपद में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) में अब 6 जनवरी को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। इस दौरान मतदाताओं का नाम उनके बूथ के हिसाब से सूची में दर्ज किया जायेगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के निर्देशन में 4 नवम्बर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य शुरू किया गया। शुरूआत में इस कार्य की अवधि 4 दिसम्बर तक निर्धारित थी जिसे बढ़ाकर 11 दिसम्बर, फिर 26 दिसम्बर कर दिया गया। एसआईआर के लिये 1063 बूथ लेविल ऑफिसर (बीएलओ) की ड्यूटी लगाई गई।
जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपद की सभी पाँचों तहसीलों में युद्ध स्तर पर एसआईआर का कार्य किया गया। जहां एक ओर जिलाधिकारी ने स्वयं बूथों का निरीक्षण कर बीएलओ के कार्य की जानकारी ली और अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
वहीं प्रशासनिक अफसर भी गली-मुहल्लों में घूमे और मतदाताओं को एसआईआर फार्म भरने के लिये प्रेरित किया। जनपद की 226 ललितपुर सदर और 227 महरौनी विधान सभा क्षेत्र में 93 नये बूथ बनाये गये हैं। किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे। नये बूथों पर बीएलओ और सुपरवाइजर मतदाताओं को शिफ्ट करने में लग गये हैं।
निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 6 को
ललितपुर : भारत निर्वाचन आयेाग द्वारा 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से संबंधित कार्यक्रम की संशोधित तिथियों की घोषणा की गई है। यह जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि 6 जनवरी को आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन, 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जायेंगी। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण गणना, प्रपत्रों पर निर्णय और दावों व आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। 6 मार्च को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा।
ललितपुर में 46 व महरौनी में बढ़े 47 बूथ
ललितपुर : जनपद की 226 ललितपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्र 372 और मतदेय स्थल 543 है, जिसमें मतदान केन्द्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जबकि 46 मतदेय स्थल बढ़ गये हैं यानि अब संख्या बढ़कर 589 हो गई है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 227 महरौनी में मतदान केन्द्रों की संख्या 384 और मतदेय स्थलों की संख्या 520 थी, जिसमें मतदान केन्द्रों की संख्या पूर्ववत ही है और 47 मतदेय स्थल बढ़ गये हैं, यानि संख्या बढ़कर 567 हो गई है। अब जनपद की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों की संख्या 756 और मतदेय स्थलों की संख्या 1156 हो गई है।
जनपद में निर्वाचन आयोग के निर्देश व जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के निर्देशन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्य शुरू किया गया। ललितपुर सदर व महरौनी विधानसभा में 93 मतदेय स्थल बढ़कर कुल संख्या 1156 हो गई है। बढ़े मतदान केंद्रों पर अब मतदाताओं को शिफ्ट करने का कार्य बूथ लेविल ऑफिसर और सुपरवाइजर द्वारा किया जा रहा है। - अंकुर श्रीवास्तव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी
