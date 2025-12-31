SIR in UP: अब 6 जनवरी को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, बागपत में एक लाख लोगों को जारी होंगे नोटिस

जागरण संवाददाता, बागपत। भारत निर्वाचन आयोग ने अब विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के पूर्व कार्यक्रम में संशोधन किया है। अब 6 जनवरी को मतदाता सूचियों को प्रकाशन होगा। इसके बाद उन एक लाख लोगों को नोटिस जारी होंगे जो वर्ष 2003 की मतदाता सूचियों से अपना या पूर्वज का नाम मैप नहीं करा पाए थे।

एडीएम विनीत कुमार उपाध्याय ने बताया कि तीनों विद्यानसभा क्षेत्रों के 981 बूथों पर मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा। छह

जनवरी से छह फरवरी तक दावे आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। छह जनवरी से 27 फरवरी तक संबंधित लोगों को नोटिस जारी

होंगे। छह मार्च को अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा।