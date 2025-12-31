Language
    अब काम-धाम छोड़कर नहीं लगानी होगी डाकघर की दौड़, 24 घंटे बुक करा सकेंगे स्पीड पोस्ट और पार्सल; नई व्यवस्था लागू 

    By Sanjeev Kumar Jain Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:08 AM (IST)

    मेरठ प्रधान डाकघर में अब स्पीड पोस्ट और पार्सल की बुकिंग 24 घंटे की जा सकेगी। यह सुविधा छावनी क्षेत्र स्थित प्रधान डाकघर में शुरू की गई है, जिससे लोगो ...और पढ़ें

    Hero Image

    डाकघर कैंट में स्पीड पोस्ट, पार्सल आदि की बुकिंग सेवा 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध

    जागरण संवाददाता, मेरठ। स्पीड पोस्ट व पार्सल बुक कराने के लिए अब आपको काम-धाम छोड़कर सुबह नौ से शाम पांच के बीच ही डाकघर पहुंचने के लिए दौड़ नहीं लगानी होगी। डाक विभाग ने छावनी क्षेत्र स्थित प्रधान डाकघर में 24 घंटे स्पीड पोस्ट व पार्सल बुक कराने की सुविधा देने के लिए विशेष काउंटर शुरू कर दिया।

    अब सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे में कभी भी आम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पहुंचकर बुकिंग करा सकेंगे। मंगलवार को प्रधान डाकघर मेंं पहले पोस्ट फोरम सलाहकार समिति की बैठक भी हुई, जिसमे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का आधार नामांकन मेरठ आधार काउंटर पर कराया कराने, दो अतिरिक्त काउंंटर बढ़ाने, पासपोर्ट काउंटर को 2 से बढ़ाकर 4 एक्सटेंशन काउंटर करने, डाक विभाग भवनों का जीर्णोद्धार एवं रंगाई-पुताई कराने का निर्णय लिया गया।

    इस बैठक के बाद 24 घंटे स्पीड पोस्ट व पार्सल बुक कराने की सुविधा देने के लिए विशेष काउंटर शुरू हुआ। प्रधान डाकघर में सीनियर पोस्टमास्टर आरसी राणा ने बताया कि प्रधान डाकघर में सबसे अधिक बुकिंग पार्सल की होती है। रजिस्ट्री बंद होने के बाद स्पीड पोस्ट कराने वाले भी बढ़े हैं।

    इस वजह से दिन में लंबी कतार लगती है। कनेक्टिविटी सहित अन्य दिक्कतों की वजह से भी लोग जूझते हैं। ऐसे में 24 घंटे बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा का फायदा त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा होगा। शिफ्ट के हिसाब से दिन व रात में स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

    वकील, व्यापारी व नौकरीपेशा वर्ग के वे लोग जो व्यस्तता के चलते दिन में डाकघर नहीं आ सकते, वह रात में आकर बुकिंग करा सकते हैं।

