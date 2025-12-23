यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: 10 शवों का DNA मैच, आज स्वजन को सौंपेगी मथुरा पुलिस

जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को हुए हादसे में मृतकों में दस शवों को पुलिस मंगलवार को उनके स्वजन के सिपुर्द कर देगी। अभी पांच शवों का डीएनए मिलान नहीं हो पाया है।

अभी 5 शवों का रह गया है मिलान



यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में नौ वाहन आपस में टकराने से जलकर खाक हो गए थे। इस हादसे में 19 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक सौ से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जबकि 19 शवों में चार शवों की पहचान उनके स्वजन ने कर ली, 15 शव बुरी तरह जल जाने के कारण उनकी पहचान नहीं हो पाई। ऐसे में अलग-अलग जिलों के लोगों ने शव अपने स्वजन का होने का दावा किया था। लेकिन पुष्टि न होने के कारण पुलिस ने सभी शवों के स्वजन का डीएनए जांच के लिए सैंपल आगरा की लैब में भेजा था।