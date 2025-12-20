यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: बहन की डोली उठने से पहले बुझा घर का चिराग, अयोध्या के प्रदीप का DNA से होगा मिलान
यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में अयोध्या के प्रदीप कुमार की मृत्यु हो गई। बहन की शादी से पहले परिवार का सहारा छिन गया। बस में आग लगने से प्रदीप ...और पढ़ें
अनुज उपमन्यू, जागरण, बलदेव। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने कई घरों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। हादसे ने एक बेटी की डोली उठने से पहले परिवार की खुशियां छीन लीं। एकलौता भाई हादसे की चपेट में आ गया। स्वजन का दावा है कि आग से जलकर उसकी मृत्यु हो गई, अब पुष्टि के लिए डीएनए जांच को सैंपल दिया है।
अयोध्या के प्रदीप कुमार भी दिल्ली जाते समय हुए हादसे का शिकार
अयोध्या के गांव पूरे दरोगा पुरवा कुरावन गांव निवासी जगतराम यादव के एकलौते बेटे 32 वर्षीय प्रदीप कुमार गोंडा की लक्ष्मी होलीडेज बस में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे, जो टक्कर के बाद आग की चपेट में आ गई। इस हादसे में कुछ ही पलों में लपटों ने बस को घेर लिया और यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।प्रदीप की छोटी बहन प्रियंका की डोली 30 अप्रैल को उठनी है। कपड़ों और गहनों की खरीदारी की योजना बन रही थी।
डीएनए जांच के लिए सैंपल देते समय भर आईं पिता की आंखें
सोमवार रात नौ बजे बस में बैठते समय प्रदीप ने अपनी पत्नी जयश्री को फोन कर कहा था कि मोबाइल स्विच आफ होने वाला है। दिल्ली में कमरे पर पहुंचकर मोबाइल चार्ज करेंगे, तब सुबह बात हो पाएगी। प्रदीप की शादी दो साल पहले ही हुई थी, जो संतान की कामना लिए हुए थे। फोन स्विच आफ होने के बाद फिर नहीं खुला। सुबह पता चला कि हादसा हुआ है।
बेटे की मौत ने सभी को हिला दिया
शुक्रवार को मथुरा जिला अस्पताल में डीएनए सैंपल देते हुए जगतराम यादव की आंखें बार-बार भर आतीं। बेटे की मृत्यु की खबर ने मां लालती देवी की मानसिक स्थिति बिगाड़ दी है। शुक्रवार को गांव से प्रदीप कुमार के साले डीप यादव, सुनील यादव, फूफा धर्मचंद यादव, लोकेश यादव, सूरज, अमन सिंह, नौसाद, ध्रुव पहुंचे। सभी का आंखे नम हैं।
