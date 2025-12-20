यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: बहन की डोली उठने से पहले बुझा घर का चिराग, अयोध्या के प्रदीप का DNA से होगा मिलान

अनुज उपमन्यू, जागरण, बलदेव। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने कई घरों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। हादसे ने एक बेटी की डोली उठने से पहले परिवार की खुशियां छीन लीं। एकलौता भाई हादसे की चपेट में आ गया। स्वजन का दावा है कि आग से जलकर उसकी मृत्यु हो गई, अब पुष्टि के लिए डीएनए जांच को सैंपल दिया है।

अयोध्या के प्रदीप कुमार भी दिल्ली जाते समय हुए हादसे का शिकार अयोध्या के गांव पूरे दरोगा पुरवा कुरावन गांव निवासी जगतराम यादव के एकलौते बेटे 32 वर्षीय प्रदीप कुमार गोंडा की लक्ष्मी होलीडेज बस में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे, जो टक्कर के बाद आग की चपेट में आ गई। इस हादसे में कुछ ही पलों में लपटों ने बस को घेर लिया और यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।प्रदीप की छोटी बहन प्रियंका की डोली 30 अप्रैल को उठनी है। कपड़ों और गहनों की खरीदारी की योजना बन रही थी।