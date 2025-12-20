दो युवक होंगे 25 हजार रुपये से सम्मानित: यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के घायलों की मदद के लिए नेक नागरिक अवार्ड

जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में 100 घायलों को एंबुलेंस तक पहुंचाने व मृतकों के अवशेष उठाने में मदद करने वाले दो युवकों को पुलिस प्रशासन की ओर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। 26 जनवरी को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर दोनों युवकों के नाम पीएमओ भी सम्मानित करने के लिए भेजे जाएंगे।

एक्सप्रेसवे हादसे में की थी घायलों की मदद, एंबुलेंस तक पहुंचाया था

यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया था। इसमें 11 वाहन आपस में टकरा गए थे। आठ बसें व एक कार जलकर खाक हो गईं। हादसे को देख सर्विस रोड पर दौड़ लगा रहे बलदेव के गांव हथकोली निवासी योगेश सिकरवार और आगई निवासी भूरा ने पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए 100 घायलों को एंबुलेंस तक पहुंचाया। साथ ही जले हुए वाहनों से मृतकों के अवशेष भी निकाले थे।