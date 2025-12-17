Yamuna Expressway हादसे में एक और घायल ने तोड़ा दम, छोटी बेटी की गोद भराई कर जा रहे थे दिल्ली; मृतक संख्या हुई 19
मथुरा के बल्देव में Yamuna Expressway पर हुए हादसे में घायल हमीरपुर के बस यात्री की एसएन मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गई। दंपती बेटी का रिश्ता और गोद भ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। मथुरा के बल्देव में Yamuna Expressway पर सोमवार देर रात दो बजे हुए हादसे में घायल हमीरपुर के बस यात्री की एसएन मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गई। दंपती बेटी का रिश्ता और गोद भराई की रस्म पूरी करके हमीरपुर से दिल्ली जा रहे थे।
वह एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली पहली बस में सवार थे। पति की मृत्यु की जानकारी होने पर पत्नी की हालत भी बिगड़ गई। उन्हें आइसीयू में शिफ्ट किया गया है। हादसे में घायल 17 अन्य लोगों का उपचार एसएन मेडिकल कालेज में चल रहा है। अब तक इस हादसे में मृतक संख्या बढ़कर 19 हो चुकी है।
हमीरपुर के थाना एवं कस्बा विमार निवासी 55 वर्ष के उस्मान उनकी पत्नी नसीमा भी यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में घायल हुए थे। दोनों को एसएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। यहां उपचार के दौरान मंगलवार की रात 12 बजे उस्मान की मृत्यु हो गई।
स्वजन बुधवार दोपहर एक बजेे पोस्टमार्टम के बाद शव को हमीरपुर लेकर रवाना हो गए। हादसे की जानकारी होने पर बेटे आशिक और अरमान मंगलवार दोपहर में ही आगरा पहुंच गए थे। बेटों ने बताया कि पिता दिल्ली में भवन निर्माण की ठेकेदारी करते थे। वह पिछले महीने छोटी बेटी का रिश्ता तय करने हमीरपुर आए थे।
रिश्ता और गोद भराई की रस्म पूरी करके दिल्ली जा रहे थे। बेटी की अगले वर्ष फरवरी में शादी है। दंपती के दो बेटे और दो बेटी हैं। बड़े बेटे आशिक नोएडा में रहकर सिर्विल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छोटे बेटे अरमान कानपुर से बीटेक कर रहे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है।
थानाध्यक्ष एमएम गेट रोहित कुमार ने बताया कि उस्मान की मृत्यु सिर में गंभीर चोट लगने से अत्यधिक खून बहने एवं गर्दन की हड्डी टूटने से हुई।
